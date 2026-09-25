Yeni protokol ADEM ve SODAM'larda kadınların gastronomi eğitimini üretime dönüştürüyor

Protokolle amaçlanan değişim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya paylaşımında Gastronomi Turizmi Derneği ile bir iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı. Açıklamada, protokolün Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) bünyesindeki gastronomi eğitimi ve üretim süreçlerine yeni imkânlar getireceği ifade edildi.

Hedefler:

Göktaş, iş birliğiyle kadınların gastronomi alanındaki bilgi ve becerilerinin nitelikli üretime dönüştürülmesinin ve bu sayede kadınların ulusal ve uluslararası pazarlarda kalıcı bir yer edinmelerinin hedeflendiğini belirtti. Protokol; eğitim, üretim ve pazarlama süreçlerinin güçlendirilmesine odaklanacak mekanizmalar içeriyor.

Katkılar ve teşekkür:

Göktaş, açıklamasında Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe başta olmak üzere protokole emeği geçen herkese gönülden teşekkür etti ve uygulamanın hayırlara vesile olmasını diledi. Yapılan paylaşımda, ADEM ve SODAM'larda başlatılacak uygulamalarla kadınların gastronomi alanında üretime ve pazara erişimlerinin artırılmasının amaçlandığı tekrar vurgulandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, GASTRONOMİ TURİZMİ DERNEĞİ İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADIKLARINI DUYURDU.