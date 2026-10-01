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Yeni sezona hazırlık: Devrek ve Gökçebey'de okul sporları koordinasyonu

Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Devrek ve Gökçebey'de görevli okul idarecileri ve beden öğretmenleriyle 2026-2027 sezonu planlarını paylaştı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yeni sezona hazırlık: Devrek ve Gökçebey'de okul sporları koordinasyonu

Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü toplantısı:

Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Devrek ve Gökçebey ilçelerinde görev yapan okul idarecileri ile beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla 2026-2027 sezonu okul spor faaliyetleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, geçen sezonun değerlendirilmesi ve yeni sezona ilişkin güncellemelerin paylaşılması amacıyla düzenlendi.

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Toplantıda Devrek ve Gökçebey'den gelen katılımcılar, okul sporlarının organizasyonu, takvimlendirme, yaş gruplarına göre etkinlik planlaması ve koordinasyon konularını ele aldı. Katılımcılar arasında okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri yer aldı; amaç, okullar arası iş birliğini güçlendirerek sezona hazır girmeyi sağlamak olarak açıklandı.

2025-2026 sezonu değerlendirmesi ve 2026-2027 planları:

Gerçekleştirilen değerlendirmede 2025-2026 sezonu boyunca elde edilen kazanımlar, karşılaşılan zorluklar ve iyi uygulamalar masaya yatırıldı. Yeni sezonda yapılacak güncellemeler kapsamında etkinlik takviminin netleştirilmesi, uygulama süreçlerinin hızlılaştırılması ve öğretmenler arası koordinasyonun artırılması hedeflendi.

Devrek Gençlik ve Spor Müdürü Akif Başdağ, toplantı ile ilgili olarak katılımcılara teşekkür etti ve sürecin önemine vurgu yaptı: Değerli katkıları ve katılımları için tüm okul idarecilerimize ve Beden Eğitimi Öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yeni sezonun öğrencilerimiz ve okullarımız adına başarılarla dolu geçmesini diliyorum

Toplantı, yerel düzeyde okul sporlarının etkinliğini artırmayı amaçlayan adımların planlanmasıyla sona erdi. Katılımcılar, uygulamaya geçirilecek güncellemelerin öğrencilerin sportif gelişimine olumlu katkı sağlayacağı beklentisini paylaştı ve önümüzdeki dönemde iş birliğinin süreceği bildirildi.

DEVREK GENÇLİK VE SPPOR MÜDÜRLÜĞÜ YENİ SEZONA HAZIR

DEVREK GENÇLİK VE SPPOR MÜDÜRLÜĞÜ YENİ SEZONA HAZIR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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