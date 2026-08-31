Yeni siyaset dönemi: YENİ Parti milletin güveniyle kuruldu, yönetimi üyelerde olacak

YENİ Parti'de ilk Parti Meclisi toplantısı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde yapılan ilk Parti Meclisi (PM) toplantısının açılış konuşmasında partinin kuruluşunun ve kaynaklarının kaynağını milletin desteğine bağladı. Özel, partinin kuruluş sürecinin salon içindeki 91 kişiyle sınırlı olmadığını, tabanın talebi ve sahadaki karşılığın partiyi şekillendirdiğini vurguladı.

Özel, konuşmasında ayrıca Girne'de batan yolcu gemisi sonrası bölgeye Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında bir heyet görevlendirildiğini hatırlattı ve partinin sahadaki sorunlara hızlı müdahale anlayışını örneklendirdi.

Partinin kuruluşu ve millet vurgusu:

Özel, partinin adının, tabelasının ve logosunun bile sokaktan, kahvelerden, servislerden, tarlalardan ve fabrikalardan gelen taleple belirlendiğini belirterek, "YENİ Parti’yi millet kurdu, adını millet koydu" ifadesini öne çıkardı. Salondaki 91 kişinin evrakları tamamlayıp dilekçe vererek kurmadığı; hareketin tabandan gelen bir siyasi talep sonucu şekillendiği aktarıldı.

Bu söylemle Özel, partinin meşruiyetini üyeler ve bağışçılar üzerinden tanımlarken, siyasetin kapılarını halka açma taahhüdünü tekrar etti. Partinin kasasındaki değerin para değil, milletin güveni ve geleceğe olan inancı olduğu üzerinde durdu.

Bütçe, üye sayısı ve teşkilatlanma:

Özel, partinin mali yapısını ayrıntılı biçimde açıkladı. Parti kaynaklarının oluşumunda 152 bin bağışçının rol oynadığını, bağışçılarla birlikte yeni kayıt olan üyelerin ilk aidatlarıyla birlikte partinin kasasında şu ana kadar 539 milyon lira tutarında bir bütçe oluştuğunu söyledi. Bu rakamın partinin kuruluşundan itibaren görülen yoğun bir teveccüh olduğunu vurguladı.

Üyelik kampanyasının 13 Ağustos'ta başladığını hatırlatan Özel, 18 günlük süreçte partinin üye sayısının an itibarıyla 600 bini aştığını belirtti. Bunun 400 bini online kayıtla, kalan 200 bini ise formla veya yerinde ödeme gibi yöntemlerle üye olmuş kişilerden oluşuyor.

Örgütlenme açısından partinin 72 il ve 857 ilçede tam teşekküllü örgütlendiği, geriye kalan 9 ilin işlemlerinin ise hafta içinde tamamlanacağı ifade edildi. Özel, bu hızın Türkiye siyasi tarihi için benzeri az rastlanır bir başarı ve oran olduğuna dikkat çekti.

Yönetim anlayışı ve demokratik yenilik vaatleri:

Eski delege sistemine dayalı örgütlenmeyi terk edeceklerini açıklayan Özel, YENİ Parti'de ilçe başkanı, il başkanı ve Genel Başkan seçimlerinin doğrudan üyeler tarafından yapılacağını söyledi. Delegelik artık Siyasi Partiler Kanunu'nun öngördüğü teknik bir görev olarak tanımlanacak.

Partideki yönetici kadrolarda en fazla üç dönem kuralı getirileceğini ve hiçbir yöneticinin makamına kök salamayacağını belirten Özel, gençlerin ve kadınların siyasette aktif rol almasının sağlanacağını; siyasetin artık tribünden seyredilmeyeceğini savundu. Kadınların ve gençlerin karar mekanizmalarında ve sahada eşit biçimde yer alacağı taahhüt edildi.

Ayrıca Özel, Siyasi Etik Yasası ve Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili tekliflerini sunduklarını ve Ekim ayına kadar diğer partilerle görüşmelerin sürdürüleceğini ifade etti.

Kurultay takvimi ve ön seçimler:

Kurultaya hazırlanma sürecine ilişkin konuşan Özel, usulüne uygun seçilmiş delegelerin resmi kongreyi gerçekleştireceğini, ancak kongre öncesinde ön seçim yapılacağını duyurdu. İlçe başkanlığı aday belirleme ön seçimleri 26 Eylül Cumartesi günü, il başkanlığı ön seçimleri ise 17-18 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Özel, il başkanlığı seçim sürecinin cumartesi günü adayların propaganda konuşmalarının canlı yayınlandığı toplantılarla başlayacağını; pazar günü ise oy kullanma işleminin o ilin tüm ilçelerinde mümkün olduğunca geniş katılımla gerçekleştirileceğini anlattı. Ulaşımı güç köyler için mobil sandık uygulaması ve engelli yurttaşların oy kullanmasını sağlayacak düzenlemelerin de yönetmeliklerle belirlendiği belirtildi.

Özel’in konuşmasının ardından Parti Meclisi çalışmaları basına kapalı şekilde devam etti. Genel çerçeve, parti yönetiminin tabandan beslenen bir yapı kurma ve siyasi gelenekleri değiştirme hedefiyle şekillendiğini ortaya koyuyor. YENİ Parti, hem mali kaynaklarını hem de örgütsel karar mekanizmalarını vatandaş katılımına dayandırarak hızlı bir örgütlenme süreci yaşadığını gösterdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel: "YENİ Parti'yi millet kurdu, adını millet koydu"