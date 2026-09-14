Yeni sokak tabelaları Yalova'nın dört köyünde adresleri netleştirdi

çalışmanın ayrıntıları:

Yalova Valiliği İl Özel İdaresi'nin, İl Genel Meclisi kararı doğrultusunda başlattığı sokak tabelası yenileme çalışmaları 4 köyde tamamlandı. Çalışma kapsamında Çavuşköy, Ahmediye, Aktoprak ve Ortaburun köylerinde toplam 52 tabela yenilendi; amaç sokak isimlerinin daha görünür ve anlaşılır hale gelmesi olarak açıklandı.

İşlemler, muhtarlıklar tarafından belirlenen ve köy karar defterlerine kaydedilen sokak isimleri esas alınarak yürütüldü. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden geçici sokak isimlerinin değiştirilmesine yönelik düzenlemeleri gerçekleştirip, yeni isimlere uygun tabelaların montajını sağladı.

adres kayıtları ve hedefler:

Yürütülen çalışmaların hedefi, binaların numaralandırılması ve bu adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesiyle adres bilgi altyapısını güncellemek. Böylece köylerde adreslerin daha kolay bulunması ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaştırılması öngörülüyor.

İl Özel İdaresi, bu girişimi kurumun stratejik planı çerçevesinde değerlendiriyor ve sorumluluk alanındaki diğer köylerde de aynı program doğrultusunda tabelalandırma çalışmalarının önümüzdeki yıllarda tamamlanmasını hedefliyor.

YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN, İL GENEL MECLİSİ KARARI DOĞRULTUSUNDA BAŞLATILAN SOKAK TABELALARINI YENİLEME ÇALIŞMALARI 4 KÖYDE TAMAMLANDI.