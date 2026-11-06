Yeni sosyal destek paketiyle Bursalı gençlere kapsamlı destek

Bursa Büyükşehir yeni sosyal destek paketini kamuoyuna duyurdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2026-2035 dönemini kapsayan ‘Aile ve Nüfus On Yılı’ vizyon belgesi doğrultusunda Bursalı gençler için yeni bir destek programı hazırladı. Program, Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda planlandı ve kapsamı belediye tarafından kamuoyuna açıklandı.

programın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba tarafından duyurulan paket, öncelikli olarak üç ana başlık etrafında şekillendi: üniversite eğitimi gören gençlere eğitim masraflarında katkı, vatani görevine hazırlanan gençlere asker harçlığı desteği ve yeni yuva kuracak çiftlere yönelik evlilik desteği programı. Belediye, bu desteklerle eğitimden evliliğe kadar yaşamın farklı evrelerinde vatandaşların yanında olmayı hedeflediğini belirtti.

Biba, duyurusunda belediyenin sosyal destek kapsamını genişlettiklerini vurgulayarak, çalışmanın aile kurumunu güçlendirme hedefiyle uyumlu olduğunu söyledi. Belediyenin açıklamasında desteklerin detayları ve başvuru süreçine ilişkin uygulamanın ilerleyen günlerde paylaşılacağı notu yer aldı.

bakan ve belediye arasındaki eşgüdüm:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Vekili Şahin Biba’nın paylaşımını alıntılayarak yeni destekleri tebrik etti ve programın vizyonu sahaya taşıdığını belirtti. Bakan Göktaş’ın paylaşımı şu ifadeleri içeriyor: "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzu sahaya taşıyan, Bursa’daki gençlerimizin yuva kurma hazırlıklarını kolaylaştıran çalışmaları için sizleri tebrik ediyorum. Ülkemizin her köşesinde aile kurumunu güçlendiren iş birliklerini büyütmeye, çocuk seslerinin çoğaldığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Vekili Biba da Bakan Göktaş’a yönelik çağrısını paylaştı: "Sayın Bakanım, kıymetli değerlendirmeleriniz ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu anlamlı çalışmalarımızı yerinde paylaşmak için sizleri en kısa zamanda şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız."

Sosyal medya paylaşımlarında binlerce beğeni ve yorum alan duyurulara vatandaşlar da yeni desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek destek verdi. Belediye yetkilileri, programın uygulama takvimi ve başvuru usullerine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde ilan edileceğini bildirdi. Destek paketinin, yerel düzeyde aile ve gençlik politikalarını güçlendirmeye yönelik somut adımlardan biri olarak görülmesi bekleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, ‘AİLE VE NÜFUS ON YILI’ VİZYON BELGESİ DOĞRULTUSUNDA PLANLANAN YENİ DESTEKLERİ DUYURDU. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, YENİ DESTEKLER DOLAYISIYLA BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA’YA TEBRİKLERİNİ İLETTİ.