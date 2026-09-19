Yeni tesislerle güçlenen Şırnak'ta gençlik ve spor yatırımları denetlendi

Şırnak'ta projeler yerinde incelendi

Şırnak’ta gençlik ve spor altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yatırımlar, üst düzey bir heyet tarafından yerinde değerlendirildi. Heyette Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din yer aldı.

Saha ziyaretleri ve yürütülen projeler:

Heyet, ilk olarak inşaatı devam eden bin 500 kişilik spor salonu, bin kişilik öğrenci yurdu ve gençlik merkezi çalışmalarının sürdüğü şantiye alanlarını gezdi. Ziyaret sırasında yetkililerden projelerin son durumu, iş programı ve teslim hedefleri hakkında bilgi alındı.

Kumçatı gençlik merkezi ve fiziki kontroller:

Şehir merkezindeki incelemelerin ardından heyet, Kumçatı beldesine geçerek yapımı tamamlanan gençlik merkezini gezdi. Yetkililer, tesisin fiziki durumunu, gençlere sunulacak kullanım alanlarını ve hizmete alınma hazırlıklarını yerinde kontrol etti.

İncelemelerin ardından yapılan değerlendirmede, kente kazandırılan ve yapımı süren bu yatırımların gençlerin eğitim, spor ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağı, ayrıca Şırnak'ın spor altyapısını güçlendireceği vurgulandı. Heyet, projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki gençlik hizmetlerinin çeşitleneceğini ve erişimin kolaylaşacağını belirtti.

ŞIRNAK’TA SPOR VE GENÇLİK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK TESİSLERİN YAPIMI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANI MEHMET ATA ÖZTÜRK, VALİ YARDIMCISI MEHMET TIĞLI VE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ FEDAİ DİN, KENTTEKİ DEV PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ.