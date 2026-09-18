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Yeni yaşam alanlarına 204 anahtar: Yıldırım Beyazıt'ta teslim günü

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt 2. Etap Kentsel Dönüşüm'de 6 blokta yer alan 204 dairenin teslim ve kura törenini 19 Eylül Cumartesi saat 16.30'da gerçekleştiriyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yeni yaşam alanlarına 204 anahtar: Yıldırım Beyazıt'ta teslim günü

Melikgazi'de kentsel dönüşüm teslimatı

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen 6 blok ve 204 daire için teslim ve kura töreni düzenliyor. Tören, 19 Eylül Cumartesi saat 16.30'da gerçekleştirilecek ve tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

Törenin kapsamı ve davet:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, projenin hem konut hem de sosyal donatı anlamında bölgeye değer kattığını belirterek törene tüm hemşehrilerini davet etti. Teslimatta hak sahiplerine anahtarlar verilecek ve kura prosedürleri ile yerleşim süreci başlatılacak.

Projeden beklenen etkiler:

Palancıoğlu, kentsel dönüşümün eski ve yıpranmış yapıların yerini modern yaşam alanlarına bırakması anlamına geldiğini vurguladı. Başkan, hemşehrilerle birlikte kurulan bu hayalin gerçeğe dönüştüğünü ifade ederek, "yeni dönüşüm çalışmalarımız tam gaz devam edecek" mesajını verdi ve projenin ilçenin yaşam kalitesine olumlu yansımasını hedeflediklerini söyledi.

Teslim töreni, Yıldırım Beyazıt 2. Etap projesinin somut bir aşaması olarak görülüyor; belediye yetkilileri, bu adımın ardından dönüşüm çalışmalarının sürdürüleceğini belirtiyor ve tüm vatandaşları törene katılmaya çağırıyor.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, DAİRE TESLİMLERİ İÇİN HEYECANLI...

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, DAİRE TESLİMLERİ İÇİN HEYECANLI OLDUKLARINI SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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