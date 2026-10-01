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Yeni yasama dönemine ilişkin temenniler paylaşıldı: Yılmaz ve Bahçeli TBMM resepsiyonunda buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Merve Çelik

Yeni yasama dönemine ilişkin temenniler paylaşıldı: Yılmaz ve Bahçeli TBMM resepsiyonunda buluştu

TBMM resepsiyonunda buluşma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda bir araya geldi.

Kısa sohbet ve temenniler

Resepsiyon kapsamında gerçekleşen görüşmede iki lider arasında samimi bir sohbet gerçekleşti. Yılmaz, yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diledi ve resepsiyona katıldıkları için memnuniyetini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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