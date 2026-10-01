Yeni yasama yılı açılışında Kurtulmuş Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

Yeni yasama yılı açılış töreni

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla ilk resmi işlem olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Meclis, 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün başlıyor.

törenin akışı:

Çelenk sunumunun ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, yasama yılı açılışına uygun olarak düzenli ve protokole uygun şekilde gerçekleştirildi.

resmi karşılama:

Açılış dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ı karşılayan protokol heyetinde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ YENİ YASAMA YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENLER KAPSAMINDA ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK BIRAKTI.