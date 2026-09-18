Yeni yatırımlarla Diyarbakır'ın üretim altyapısı güçleniyor

Diyarbakır'da sanayi ve teknolojide kapsamlı açılış ve temel atma töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Projeleri açılış, temel atma ve imza törenine katıldı. Etkinlikte bakanlık tarafından şehrin üretim ve istihdam kapasitesini artıracak toplam 20 projenin hizmete alındığı duyuruldu ve Yeni Ergani Küçük Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı.

23 yıllık kalkınma perspektifi ve sanayide yakalanan ivme:

Törende konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı liderliğinde son 23 yılda Türkiye'nin geniş çaplı bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğini belirtti. Kacır, imalat sanayinin katma değerinin 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıktığını, yıllık ürün ihracatının ise 36 milyar dolardan 280 milyar dolara yükseldiğini vurguladı. Bu veriler ışığında Türkiye'nin pek çok sektörde Avrupa ve dünya üretim merkezleri arasına girdiğini söyledi.

Bakanlık tarafından Diyarbakır'da hayata geçirilen yatırımların, şehirler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmayı, yerel potansiyeli harekete geçirmeyi ve üretime dayalı bir kalkınma anlayışını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi. Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle Diyarbakır’ı "Türkiye Yüzyılı'na" hazırladıklarını belirtti.

OSB yatırımları, sanayi siteleri ve istihdam artışı:

Kacır, son 23 yılda Diyarbakır'a 3 yeni OSB kazandırıldığını; OSB'lerdeki istihdamın 2 binden 28 bine çıkarıldığını açıkladı. KOBİ'lere KOSGEB aracılığıyla sağlanan desteğin toplam 6,4 milyar lira olduğunu vurguladı. Şehirdeki sanayi siteleri için sağlanan 1,1 milyar lira finansman sayesinde yaklaşık 5 bin yeni istihdam yaratılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bugün hizmete alınan altyapılar arasında Karacadağ OSB'nin 295 hektarlık altyapı yatırımı ve Diyarbakır OSB'nin 1. ve 2. etabının elektrik altyapısı yer alıyor. Bu projelerin toplam yatırım büyüklüğünün yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu ifade edildi. Ayrıca, 551 işyerinden oluşacak Yeni Ergani Küçük Sanayi Sitesi'nin temelinin atıldığı ve projenin yaklaşık 2 milyar lira büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Kacır, yatırım teşvik paketi kapsamında ilde gerçekleşecek 177 milyar lira tutarındaki yatırımların ve 141 binden fazla istihdam fırsatının önünün açıldığını, OSB yatırımlarında istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısının Bakanlık tarafından 14 yıl boyunca karşılanacağını söyledi. Ayrıca ilde kullanılacak krediler için sağlanan finansman desteğinin 30,1 milyon lira'ya çıkarıldığı, 9,25 puan faiz/kar payı desteği verildiği ve yatırım niteliğine göre %30’a varan vergi indirimi uygulandığı belirtildi.

Yerel kalkınma programları ve yatırım destekleri:

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında bu yıl alüminyumdan katma değerli ürünler üretimi, paketli hazır gıda, tekstil yan sanayi ve ileri/geri bağlantılı ürünlere yönelik 8 proje başvurusu alındığı; bu projelerin toplam 296 milyon lira yatırım büyüklüğüne sahip olduğu ve projelere 301 milyon liraya kadar finansman desteği ile yatırımın %50'sine kadar vergi indirimi sağlanacağının altı çizildi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı vasıtasıyla kamu, üniversite, özel sektör ve STK'lere 628 proje için 2 milyar lira destek verildiği; GAP Bölge Kalkınma İdaresi aracılığıyla ise ilde yürütülen 151 projeye 1 milyar lira kaynak aktarıldığı açıklandı. Bugün ayrıca üretimden istihdama, turizmden sosyal girişimciliğe kadar geniş bir alanda Diyarbakır'ın kalkınma kapasitesini artıracak 16 projenin açılışı gerçekleştirildi.

Bismil'de yürütülen İstihdam Odaklı Kapasite Geliştirme Projesi ile toplam 16.500 metrekare kapalı alana sahip 5 fabrika binası şehrin üretim altyapısına kazandırıldı ve projede 720 genç istihdam edildi. Diyarbakır Tekstil İhtisas ve Karma OSB'de 22 bin metrekarelik alanda inşa edilen 18 işlikle ve tamamlanan 7 fabrika ile özellikle küçük ölçekli tekstil işletmelerine yeni üretim alanları sağlandığı belirtildi.

Çermik'te hazır giyim altyapısı, Butik Pazar ile yöresel ürünlerin pazarlanması için yürütülen çalışmalar ve Kulp'ta ipek üretim geleneğinin modern teknolojiyle buluşturulduğu projeler de konuşmada yer aldı. Dicle Baraj Gölü'nde devreye alınan çevre dostu elektrikli teknelerle turizm ve çevre korunmasının birlikte ele alındığı bildirildi.

Gençlik, teknoloji ve sağlık yatırımları:

Gençlerin teknolojiyle buluşmasını sağlayan yatırımlardan söz eden Kacır, Yenişehir/Sur ve Bağlar Gençlik Merkezleri'nde kurulan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile Dicle Üniversitesi bünyesindeki Millî Teknoloji Atölyesi'nin gençlere tasarım, üretim, yapay zekâ, robotik ve havacılık-uzay teknolojileri alanlarında altyapı sunduğunu söyledi. TÜBİTAK'ın üç yıllık dönemde sağladığı 30 milyon lira destekle atölyenin gençlere geniş bir yelpazede teknik imkanlar sağlayacağı vurgulandı.

Bakan Kacır, TEKNOFEST'in Güneydoğu durağının Diyarbakır'da gerçekleştirildiğini; şehrin 11 farklı teknoloji yarışmasına ev sahipliği yaptığını belirtti. Yarışmalara başvuran takım sayısının 571 bini aştığını, finale kalan 677 takımda yaklaşık 3 bin genç yarışmacının farklı teknoloji alanlarında projelerini sergilediğini aktardı. Kacır, Dicle Üniversitesi'nde kurulan Dudak Damak Yarığı Yenidoğan Ortodonti Merkezi'nin bölgeye hizmet verdiğini ve yaklaşık 1.000 hasta ile 3.000 hasta yakını'na ulaştığını hatırlattı.

Ayrıca sosyal girişimcilik merkezleri, mesleki eğitim atölyeleri ve gençlik merkezleriyle kadın ve gençlere istihdam, girişimcilik ve dijital beceri eğitimleri sunulduğu; bu kapsamda bilişim, kodlama, e-ticaret ve tasarım gibi alanlarda yeni yetkinlikler kazandırıldığı ifade edildi.

Etkinlik sonunda GAP Bölge Kalkınma İdaresi destekli, toplam yatırım büyüklüğü 160 milyon lirayı aşan 8 proje için protokoller imzalandı. Bu projeler modern sulama sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, zirai karantina altyapısının modernizasyonu, arıcılık ve bilim-eğitim altyapısının güçlendirilmesi gibi alanları kapsıyor.

Törene Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan ve GAP Başkanı Hasan Maral da konuşmacı olarak katıldı. Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi ve şehir için planlanan yatırımların hayata geçirilmesine yönelik adımlar resmen başlatıldı.

Programda vurgulanan ana hedefler arasında Diyarbakır'ın üretim, istihdam ve teknoloji yetkinliklerini artırmak; yerel potansiyeli harekete geçirerek sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamak yer aldı. Bakan Kacır, Diyarbakırlıların ihtiyaçlarına eser, yatırım ve hizmetle karşılık vermeye devam edeceklerini belirterek şehrin yatırımlarla güçlendirilmesini temenni etti.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE SANAYİ VE TEKNOLOJİ PROJELERİ AÇILIŞ-TEMEL ATMA VE İMZA TÖRENİNE KATILDI.