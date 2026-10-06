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Yeni Yol öğrencileri can dostlarla hayvan sevgisini deneyimledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, 4 Ekim'de Yeni Yol Okulları'nda öğrencilere hayvan sevgisi ve sahiplenmeyi anlattı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yeni Yol öğrencileri can dostlarla hayvan sevgisini deneyimledi

Okulda öğrenme ve oyunla geçen bir gün

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Yeni Yol Okulları'nın minik öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte hayvan sevgisinin küçük yaşta kazandırılmasının önemi vurgulandı.

Bilgilendirme ve sorumluluk mesajı:

Veteriner hekimler ve veteriner teknikerleri, çocuklara hayvanların yaşam hakkına saygı gösterilmesi, korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması konularında bilgiler verdi. Programda "Satın alma, sahiplen" anlayışına dikkat çekildi ve hayvan sahiplenmenin bir heves değil, yaşam boyu sürecek bir sorumluluk olduğu anlatıldı.

Can dostlarla yakın temas:

Etkinliğin en renkli anları, veteriner hekimler tarafından okula getirilen kedi, köpek ve tavşanın öğrencilerle buluşmasıyla yaşandı. Minikler hayvanları yakından görmenin mutluluğunu yaşadı ve can dostları sevgiyle okşarken neşeli görüntüler oluştu.

Ekipler, etkinlikle çocuklarda hayvanlara karşı duyarlılık, bakım bilinci ve empati duygusunun güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti. Çocuklara verilen bilgiler, hayvanların yalnızca özel günlerde değil her zaman sevgi ve özenle korunması gerektiği üzerine odaklandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocuklara hayvan sevgisini aşılamanın yanı sıra hayvanların yaşam hakkına saygı duyan, duyarlı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlayan çalışmalarını sürdürecek.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, 4 EKİM DÜNYA...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA YENİ YOL OKULLARI’NIN MİNİK ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. HAYVAN SEVGİSİNİN KÜÇÜK YAŞLARDA KAZANILMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLEN BULUŞMADA, ÖĞRENCİLER HEM BİLGİLENDİRİLDİ HEM DE CAN DOSTLARLA KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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