Yeni yönetimle Çarşamba tarımının nabzı tutuldu

Ziyaretin odağı:

1 Ekim’de yapılan seçimlerin ardından göreve gelen Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve yeni yönetimine başarı dileklerini iletmek üzere düzenlenen ziyarette, bölgenin tarımsal üretimi ve ekonomik gelişimi öncelikli gündem oldu. Yeni Parti Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, tarım girişimcisi Sencer Solakoğlu ile beraberindeki heyet, Çarşamba Ticaret Borsası yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu.

Tarımsal üretim ve sürdürülebilirlik konuşuldu:

Görüşmede, Çarşamba’nın tarımsal üretimdeki konumu, mevcut üretim kapasitesi ve üretimin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi. Sencer Solakoğlu’nun tarım alanındaki çalışmaları referans gösterilerek, üretimin sürdürülebilirliği ve bölgenin potansiyelinin nasıl daha verimli kullanılabileceği ele alındı.

Katılımcılar ve değerlendirme:

Ziyarette karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı ve sektöre ilişkin görüş alışverişiyle toplantı sonlandı. Toplantıda ayrıca Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdülkerim Pala ve Musa Taşan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Meclis Başkan Yardımcıları Samet Öztekin ve Mert Danışmaz ile Meclis Üyeleri Ziyacan Öztekin ve Eren Ahmet Güler hazır bulundu.

SAMSUN ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI’NDA 1 EKİM’DE YAPILAN SEÇİMLERİN ARDINDAN GÖREVE GELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YILMAZ VE YENİ YÖNETİMİNE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETTE, BÖLGENİN TARIMSAL ÜRETİMİ VE EKONOMİK GELİŞİMİ ELE ALINDI