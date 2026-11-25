YENİ Parti, kurultay sonrası yapılanmayla seçime odaklanıyor

YENİ Parti Sözcüsü Salih Uzun, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yeni yönetim yapılanması, MYK’nın çalışma sistemi ve seçim hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı. Toplantının Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi. Uzun, kurultay sonrası Parti Meclisi’nin ilk toplantısında tüzük gereği MYK üyelerinin onaya sunulduğunu ve yeni görevlendirmelerin oy birliğiyle yapıldığını vurguladı.

Parti Meclisi üç ana kolon üzerine kuruldu:

Uzun, Parti Meclisi yapılanmasının üç farklı kola dayandığını açıkladı. Birinci kolon, partinin yasama grubunu oluşturan milletvekillerinden oluşuyor. İkinci kolon, örgüt grubunu ifade ediyor; bu grup hem partinin örgütsel faaliyetlerini yürütecek hem de seçime hazırlık ve örgütleme çalışmalarını yürütecek. Üçüncü kolon ise iktidar hedefiyle hareket eden politika üretim, belirleme ve geliştirme grubunu kapsıyor. Bu yapı, partinin hem seçim kazanma hem de iktidara geldiğinde yönetme kapasitesini bir arada hazırlamayı hedefliyor.

Merkez Yönetim Kurulu iki ana sütunla görev yapacak:

Parti Meclisi içinden çıkarılan Merkez Yönetim Kurulu ise idari ve politika geliştirme olmak üzere iki ana sütun üzerine kuruldu. Uzun, idari kısmın partinin siyasi, idari ve örgütsel faaliyetlerini yürütmesinin planlandığını; diğer tarafın ise politika geliştirme sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Açıklamada, idari yapı ve politika kurullarının her biri 14 kişilik takımlar halinde organize edildiği ifade edildi.

Salih Uzun, oluşan yeni yönetim yapılanmasının gerek seçimi kazanma gerekse sonrasındaki yönetim iddiasına yanıt verecek şekilde dizayn edildiğini söyledi. Uzun, vatandaşların partiye bakarken sorduğu iki temel sorunun bulunduğunu; bunların "bu siyasi kadro bir seçimi kazanabilir mi" ve "ülkeyi yönetebilir mi" olduğu mesajını aktardı. Bu iki soruya cevap verecek şekilde hem seçim hazırlıklarının hem de ülkenin nasıl yönetileceğine ilişkin kadro ve politika planlarının aynı anda hazırlandığı belirtildi.

Açıklama, partinin klasik, rutin örgütlenme biçiminden uzaklaşarak, olağanüstü bir seçime uygun, farklı bir örgütlenme modeliyle hareket edeceği vurgusuyla sonlandı. Yeni yapılanmanın hem saha örgütlenmesini hem de politika üretimini eş zamanlı yürütme hedefi taşıdığına dikkat çekildi.

YENİ PARTİ SÖZCÜSÜ SALİH UZUN AÇIKLAMALARDA BULUNDU