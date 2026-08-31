Yenibosna esnafı öğretmen ve öğrencilere taşınma desteği sunuyor

Yüzde 40'a varan indirimle ev kurma kolaylaşıyor:

Okulların açılması ve tayin döneminin başlamasıyla birlikte öğretmenler ile üniversite öğrencilerinin yeni eve taşınma ve ev kurma telaşı başladı. İstanbul Yenibosna'daki mobilya esnafı, özellikle bu grupların bütçelerini rahatlatmak amacıyla kapsamlı bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya, sıfır ürünleri piyasa değerinin çok altında, adeta ikinci el fiyatına sunmayı hedefliyor.

Kampanyanın kapsamı ve süre:

Esnaflar tarafından hazırlanan paketlerde farklı ölçekte mobilya setleri yer alıyor. Mağaza yetkilisi Abdurrahman Sözen, hazırlanan özel setin normalde 55 bin TL olduğunu, kampanya kapsamında fiyatın 28 bin TL'ye kadar gerilediğini belirtti. Sözen ayrıca, fırsatın 9'uncu ayın sonuna kadar süreceğini ve başvurmak isteyenlerin acele etmesi gerektiğini vurguladı.

Diğer bir esnaf Kadir Öztaş ise daha geniş paket örneği paylaştı: 109 bin TL değerindeki bir mobilya paketinin kampanya ile 58 bin TL'ye indirildiğini, böylece taşınma masraflarının yarı yarıya düşürülmesinin hedeflendiğini söyledi. Öztaş, vatandaşların dışarıda yüksek fiyatlara satılan ürünleri burada yüzde 40 indirimle temin edebileceklerini aktardı.

Müşteri deneyimleri ve tercih nedenleri:

Kampanyadan yararlananlar arasında farklı yaş gruplarından ziyaretçiler bulunuyor. Esenler'den gelen Hasene Kayıkçı, piyasa genelinde fiyatların yüksek olduğunu ancak Yenibosna'daki indirimlerden memnun kalarak torunlarının ev eşyalarını alacağını söyledi. Öğrenci arkadaşları için alışveriş yapan Ferdi Işık da kampanya sayesinde sıfır ürünleri ikinci el fiyatına alacaklarını belirterek esnafa teşekkür etti.

Esnafın yaptığı bu uygulama hem tayin döneminde aceleyle ev kurmak zorunda kalan öğretmenlerin hem de sınırlı bütçeyle yerleşmeye çalışan öğrencilerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Kampanya, fiyat hassasiyeti olan tüketiciler için cazip alternatif oluştururken, mağazalar da talep artışına göre stok ve paket düzenlemelerini sürdürüyor.

ESNAF KADİR ÖZTAŞ