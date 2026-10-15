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Yenibosna metrosu tavanından su sızdı

İstanbul Yenibosna metro istasyonunda tavanından su sızdı; toplu taşımanın yoğun noktasında yolcular şaşkınlık yaşadı ve müdahale gözlenmedi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yenibosna metrosu tavanından su sızdı

Yenibosna metrosu tavanından su sızdı

İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunun tavan bölümünden su sızdığı görüldü. Yoğun su akışı, istasyonda bulunan yolcuların dikkatini çekti ve şaşkınlığa yol açtı.

yolcuların tepkisi:

Su sızıntısını gören vatandaşlar durumu görünce şaşkınlık yaşadı ve endişelerini dile getirdi. Olay, istasyonda kısa süreli bir tedirginlik yarattı.

müdahale eksikliği:

İstasyonda sızıntıya ilişkin hemen bir müdahale yapılmadığı gözlemlendi; müdahale olmaması da yolcular tarafından şoke edici bulundu.

Yenibosna Metrosu’nun tavanından su sızmaya başladı

Yenibosna Metrosu’nun tavanından su sızmaya başladı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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