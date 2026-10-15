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Yenibosna metrosu'nda tavanından su akışı yolcuları şaşırttı

Yenibosna Metro istasyonunda tavan bölümünden başlayan su sızıntısı, yoğun yolcu trafiğinde görülen akış vatandaşlar arasında şaşkınlığa yol açtı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yenibosna metrosu'nda tavanından su akışı yolcuları şaşırttı

Yenibosna metrosu'nda tavanından su akışı yolcuları şaşırttı

Yenibosna Metro istasyonunda tavan bölümünden su sızmaya başladı. Yoğun su akışını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı ve kısa süreli bir tedirginlik oluştu.

görgü tanıkları:

İstasyonda bulunan yolcular, tavan bölümünden gelen suyun fark edilmesiyle şaşkınlık yaşandığını aktardı. O anlarda istasyonun yoğun olması dikkat çekti.

istasyonun önemi:

İstanbul'da toplu taşımanın en yoğun noktalarından biri olan Yenibosna Metro istasyonunda böyle bir sızıntının görülmesi, yolcuların endişesine neden oldu ve olaya ilişkin detayların merak edilmesine yol açtı.

Olayın nedenine ve olası etkilerine dair henüz kapsamlı bir bilgi paylaşılmadı; gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

İSTANBUL&#039;DA YENİBOSNA METRO İSTASYONUNA TAVANDAN SU SIZMAYA BAŞLADI.

İSTANBUL'DA YENİBOSNA METRO İSTASYONUNA TAVANDAN SU SIZMAYA BAŞLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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