Yenice Mahallesi'nde elektrik panosuna çarpan minibüs devrildi, sürücü kaçtı

kaza yerinde ilk bilgiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Yenice Mahallesi Tellal İsmail Sokak’ta saat 22.00 sıralarında bir minibüs kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi, olayın ardından minibüsün sürücüsü olay yerinden kaçtı.

oluş şekli ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, kazaya karışan aracın plakasının 16 BYB 125 olduğu tespit edildi. Olay yerindeki ilk bulgular, minibüsün kontrolünü yitirdiğini ve kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak devrildiğini gösteriyor. Sürücünün olay sonrası bölgeden ayrılması, soruşturmanın yönünü değiştirdi ve teknik incelemelerin önemini artırdı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve gerekli ilk müdahaleler yapıldı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; hasar gören elektrik panosunun ve aracın durumu kayıt altına alındı. Olayla ilgili tanık ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameraları değerlendirmeye alınırken, sürücünün kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

KAZA YAPTIĞI ARAÇLA TAKLA ATTI, OLAY YERİNDEN KAÇTI