Yenice'de gebe okulu hizmete açıldı:

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Çanakkale Yenice Devlet Hastanesi bünyesinde yeni bir gebe okulu hizmete açıldı. Açılan programın amacı, anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli, sağlıklı ve güvenli geçirmelerini desteklemektir.

Eğitim içerikleri:

Gebe okulunda anne adaylarına gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum yöntemleri, doğum sonrası bakım ve bebek bakımı konularında bilgilendirme ve eğitimler verilecek. Sunulan eğitimlerin, anne adaylarının ihtiyaçlarına yönelik temel bilgileri kapsayacağı belirtildi.

Amaç ve beklentiler:

Gebe okulunun temel hedefi, anne adaylarının bu özel yolculuklarında yanında olmak ve bilinçli anneliği desteklemek. Bu sayede sağlık bilincinin yaygınlaşması ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

ÇANAKKALE’NİN YENİCE İLÇESİNDE GEBE OKULU HİZMETE AÇILDI