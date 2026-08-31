Yeniceköy'de kavga: çenesi kırılan 15 yaşındaki çocuk için 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kavgada 15 yaşındaki H.H. darbedilerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen gencin yapılan ilk kontrollerinde çenesinde kırık tespit edildi. H.H., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulansla Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Soruşturma ve yargılama süreci:

Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Yakalanan M.K. (16) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÇENESİNİ KIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI