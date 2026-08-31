Yenice'ye yeni acil sağlık istasyonu: erişim ve müdahale hızında hedef iyileşme

Merkez 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yenice Mahallesi'nde hizmete girdi

Afyonkarahisar'da halkın acil sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmek amacıyla açılan Merkez 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ), Yenice Mahallesi'nde faaliyete başladı. Tesis, bölge sakinlerine hastane öncesi müdahalede daha hızlı ve koordineli hizmet sunmayı amaçlıyor.

hizmet modeli ve ekip yapısı:

Yeni istasyon, 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verecek. Vakalar, Komuta Kontrol Merkezi tarafından yönlendirilecek; yönlendirmeler doğrultusunda görevlendirilen deneyimli sağlık ekipleri ve tam donanımlı ambulanslar hızlı ve etkin müdahale sağlayacak. Bu yapı, acil durumlarda koordinasyonu ve kaynak kullanımını güçlendirmeyi hedefliyor.

beklenen etkiler:

İstasyonun devreye girmesiyle Yenice Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca acil vakalara müdahale süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve müdahale sürelerinin kısalması bekleniyor. Yetkililer, yeni istasyonun bölge sağlık güvenliğine katkı sağlayacağını belirtiyor.

AFYONKARAHİSAR’DA VATANDAŞLARIN ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA MERKEZ 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU (ASHİ), YENİCE MAHALLESİ’NDE HİZMETE AÇILDI.