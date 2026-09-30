Yeniden tertemiz başlangıç çağrısı: Yeni Parti lideri Özgür Özel'den iktidar eleştirisi

Yeni Parti genel merkezinde çalışma toplantısı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin genel merkezinde düzenlenen Milletvekili Çalışma Toplantısı'nda konuştu. Özel, partinin kuruluşunun olağanüstü şartlarda gerçekleştiğini ve bütçesinin halkın bağışlarıyla oluştuğunu vurguladı. Bağışlarla kurulan mütevazı genel merkezlerinin toplantı salonunda, gerekirse Meclis açılışına kadar sürecek değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.

Kuruluş hikâyesi ve Atatürk mirası:

Özel, 24 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nden çıkarıldıklarını hatırlatarak, o gün binadan çıkarırken Atatürk'ün mirasını beraber aldıklarını dile getirdi. Haziran ve Temmuz aylarında 22 ili dolaşarak halkın talebini dinlediklerini, sokakta ve tarlada kendilerine 'yeniyi kurun' denildiğini aktardı. Partinin adının YENİ koyulduğunu ve kurucular kuruluna, grup milletvekillerine teşekkür ederek bu emeklerin tarihe geçtiğini söyledi.

Milletin beklentisi ve saha sorumluluğu:

Yeni yasama yılına girilirken ekonomik sorunlara dikkat çeken Özel, "Milletimizin beklentisi YENİ Parti'den büyüktür" diyerek milletvekillerinin sokağın, esnafın, fabrikanın ve tarlanın sesi olmaları gerektiğini belirtti. Partinin koltuk değil, sorun çözmeye talip olduğunu yineledi.

Fon krizi eleştirileri ve hesaplar

Özel, son dönemde gündemde olan fon kriziyle ilgili ciddi iddialar ortaya koydu. İddialara göre bazı isimlerin fonlardan haksız kazanç elde ettiği sırada AK Parti yetkililerinin ellerinde bu kişilerin listesi olduğunu ama konuşmadıklarını söyledi. Özel, örnek olarak Fatma Betül Sayan Kaya'yı gösterdi: eşinin birlikte 163 milyon lira yatırdığı, fonlar batmadan hemen önce ise 2,2 milyar lira çektikleri ve bununla kısa sürede yüzlerce daire alınabildiğini ifade etti. Özel, "Fatma Hanım'ın yatırdığı parayla 27 daire; 5 ay sonra çektiği parayla 367 daire alınıyor" dedi ve bunun buzdağının görünen yüzü olduğunu ekledi.

Cumhurbaşkanı açıklamalarını da eleştiren Özel, "Erdoğan kameraların karşısına geçip 'haberim yok' diyemez; haberiniz varsa doğrudan sorumlusunuz, yoksa yönetme kabiliyetiniz kalmamıştır" değerlendirmesini yaptı. Toplamda 4,5 trilyon lira'nın buharlaşmasından söz ederek sorumluluk çağrısında bulundu.

Maliye Bakanı ve denetim çağrısı:

Özel, Fatma Betül Sayan Kaya gibi isimlerin tek olmadığını, mağdurların çoğunun AK Parti seçmeni olduğunu söyledi. MASAK takipleri ve Maliye Bakanı üzerinden yürütülecek sorumluluk vurgusu yapıp, Bakan'ın bu sınavdan geçip geçmeyeceğini tarih önünde değerlendirileceğini belirtti. Yurtdışına soğuk cüzdanlar ve offshore hesaplar aracılığıyla para kaçırıldığı iddiasının da ilgili kurumlarca açığa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Parti arşivi, adalet ve birlik çağrısı

Özel, CHP Genel Başkanı iken yaptığı "turpun küçüğü" basın toplantısının partinin arşiv hesaplarından silindiğini iddia etti ve bunun butlan yönetimiyle ilgili olduğunu söyledi. Akabinde millete seslenerek yaşanan adaletsizliklerin herkesin başına gelebileceğini, kimsenin bu düzenden tek başına kurtulamayacağını ifade etti. "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sözünü tekrarladı.

Konuşmasını, Yeni Parti'nin mağdurların haklarını vermeye, adaleti tesis etmeye ve Türkiye'yi ayağa kaldırmaya talip olduğu sözleriyle bitiren Özel, partinin sandığa gidip seçimi kazanmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Toplantı, Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından 2026 saha çalışmaları raporu, dış politika, ekonomi ve güvenlik sunumlarıyla devam edecek.

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