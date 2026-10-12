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Yenidoğan çetesi davasında heyet değişti: üye hakim dosyadan çekildi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Yenidoğan Çetesi davasında yeni atanan üye hakim çekilme talebiyle dosyadan ayrıldı; yerine yeni hakim atandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yenidoğan çetesi davasında heyet değişti: üye hakim dosyadan çekildi

duruşmada yaşanan gelişme:

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Yenidoğan Çetesi davasında, mahkemeye yeni atanan üye hakim duruşma sırasında dosyadan çekilmek istediğini bildirdi. Mahkeme başkanı, bu talebin bir üst merci olan 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirileceğini kaydetti.

Aranın ardından başkan, dosyadan ayrılan üye hakimin yerine Bakırköy Adalet Komisyonu tarafından yeni bir üye hakimin atandığını ilan etti. Duruşma, adliyenin konferans salonunda yapıldı; bazı sanıklar salonda hazır bulundu, bazıları ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

iddianame ve sanık sayısındaki artış:

Soruşturmanın ikinci dalgasına ilişkin hazırlanan iddianame, ana dosya ile birleştirildi ve sanık sayısı 61'e yükseldi. İddianamede, çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirtilen şüphelilere yer verildi. Suçlamalar, yenidoğanların kendi anlaşmalı oldukları hastanelere sevk edilerek haksız kazanç sağlanması ve ihmali davranışların bazı ölümlere yol açması şeklinde özetleniyor.

duruşmanın niteliği ve sonraki süreç:

Duruşmaya tutuklu sanık Fırat Sarı ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, üye hakimin çekilme talebinin usul yönünü üst mahkemeye iletirken, atama sürecinin tamamlanmasının ardından duruşma müşteki beyanlarının alınmasıyla devam etti.

Hakim değişikliğinin dosya üzerindeki etkisi ve sürecin hangi sürelerle ilerleyeceği, mahkemenin ve ilgili adalet komisyonunun sonraki kararlarına bağlı olacak. Duruşma kayıtlarına göre, soruşturmanın genişletilmesi ve ek iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesiyle dava kapsamı genişletilmiş durumda.

Yenidoğan Çetesi davasında yeni atanan üye hakim dosyadan çekildi

Yenidoğan Çetesi davasında yeni atanan üye hakim dosyadan çekildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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