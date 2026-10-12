Yenidoğan çetesi davasında iddianame genişledi, 12'nci duruşma yarına ertelendi

duruşmanın ana hatları:

İstanbul'da bebeklerin kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk edilmesi ve ihmali davranışlar sonucu ölümlerine neden olmakla suçlanan 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili davanın 12'nci duruşması bugün görüldü. Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapıldı ve oturumun tamamlanmasına yarın devam edileceği bildirildi.

iddianame ve sanık sayısındaki artış:

Soruşturmanın ikinci dalga operasyonu kapsamında hazırlanan iddianame, ana dava dosyasıyla birleştirildi ve sanık sayısı 61'e yükseldi. İddianamede, çetenin lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirtilen şüphelilere ilişkin düzenlemeler yer aldı.

taraf beyanları ve savcı talebi:

Duruşmaya katılan taraflar arasında tutuklu sanık Fırat Sarı, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları bulunurken, bazı sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Müşteki olarak beyanda bulunan Mehmet Hanifi Kaya, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti.

sanık savunmaları:

Tutuklu sanık Ali Dirik, SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada "Aylardır tutukluyum. Sanık Fırat Sarı'ya işletmeyi devretmedim, böyle bir yetkim de yok. Ben, maaşlı bir çalışanım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Çağla Durmuş ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek mahkemeden tahliyesini istedi.

Duruşmada eksik savunmaların alınması ve diğer usul işlemlerinin tamamlanması için oturum yarına ertelendi.

Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine yarın devam edilecek