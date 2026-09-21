Yenidoğan pazarında sinema gecesi: Çöpçüler Kralı ile nostalji

Yenidoğan Mahallesi'nde açık hava gösterimi mahalleliyi buluşturdu

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sineması etkinliği, Yenidoğan Mahallesi Pazar Yeri'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte hem çocuklar hem yetişkinler bir araya gelerek mahalle atmosferinde sinema keyfi yaşadı.

Film seçimi ve nostalji:

Gösterimde, Türk sinemasının sevilen yapımları arasında yer alan Çöpçüler Kralı filmi izleyicilerle buluştu. Başrol oyuncusu Kemal Sunal'ın sıcak mahalle ortamını ve günlük yaşamı yansıtan oyunculuğu, izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı.

Katılım ve belediye hizmetleri:

Etkinlik boyunca katılımcılara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi; aileler ve çocuklar birlikte vakit geçirirken samimi görüntüler oluştu. Belediye yetkilileri, sosyal ve kültürel etkinliklerin mahallelerde birlik ve paylaşımı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kütahya Belediyesi, açık hava sineması programlarının farklı mahallelerde devam edeceğini duyurdu ve benzer etkinliklerle kent genelinde kültürel erişimi artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

KÜTAHYA'NIN YENİDOĞAN MAHALLESİ’NDE AÇIK HAVA SİNEMASI KEYFİ