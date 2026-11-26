Yenidoğanda kapalı yöntemle büyük kist başarıyla alındı

Diyarbakır'da dünyaya gelen 36 haftalık prematüre kız bebeğin karın boşluğunu dolduran yaklaşık 10 santimetrelik kistik yapı, doğumun ilk gününde laparoskopik yöntemle çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Diyarbakır Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, ameliyat sırasında sol yumurtalığın korunabildiğini belirtti.

Tanı ve operasyon süreci:

Anne Edanur Çakmak gebelik kontrollerinde, kadın doğum uzmanları tarafından anne karnındaki bebekte kist olduğunu öğrendi. Aile, değerlendirme için Op. Dr. Taner Kamacı ile iletişime geçti. Yenidoğan, doğar doğmaz değerlendirildiğinde kistin tüm karnı doldurduğu ve diyaframa baskı yapması nedeniyle solunum sıkıntısı geliştiği görüldü; bebeğin doğduğu akşam entübe edilmesi gerekti.

Bebeğin hayatının birinci gününde yapılan laparoskopik girişimde, karın bölgesine kamera ile girilerek yaklaşık 10 santimetrelik kistin sol overden kaynaklandığı tespit edildi. Kist, yalnızca 1 santimetrelik küçük bir delikten girilerek kapalı ameliyatla tamamen çıkartıldı; işlem sırasında sol yumurtalık korundu.

İzlem, patoloji sonuçları ve klinik durum:

Ameliyat sonrası bebek 15 gün yoğun bakımda izlendi. Diyarbakır Memorial Dicle Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Şah İpek, operasyonun başarılı geçtiğini, 3.600 gram ağırlığındaki bebeğin birkaç gün solunum cihazına bağlı kaldığını, şu anda beslenmesini sorunsuz sürdürdüğünü ve taburcu olmaya hazır hale geldiğini bildirdi.

Patoloji incelemesi sonucunda kistin basit kist olduğu, tümöral bir oluşuma rastlanmadığı belirtildi. Op. Dr. Taner Kamacı, bu tür büyük kistlerin ameliyat edilmediğinde yumurtalığın torsiyonuna yol açabileceğini ve bunun yumurtalığın kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Kamacı ayrıca yenidoğan döneminde anne kaynaklı hormonların etkisiyle over kistlerinin oluşabildiğini, genel olarak bu durumun yaklaşık 2 bin 500 doğumda bir görüldüğünü fakat tüm karın boşluğunu dolduran 10 santimetrelik kistlerin çok daha nadir olduğunu, bunun 100 bin doğumda bir karşılaşılabilecek düzeyde nadir olduğunu kaydetti.

Anne Edanur Çakmak, Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesinde kist tespit edildiğini, anne karnında iğne yöntemiyle kistin boşaltılabileceği önerisi olsa da bunun çok riskli olduğunu düşündüğü için istemediğini, Memorial Hastanesinde doğumunu gerçekleştirdiğini ve ameliyat sonrası hem kendi hem bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek doktorlara teşekkür etti.

Hastane yetkilileri, erken tanı, hızlı müdahale ve laparoskopik yaklaşım sayesinde hem kistin başarıyla çıkarıldığını hem de yumurtalığın korunduğunu; yenidoğan döneminde benzer durumlarda izlem ve uygun cerrahi kararın kritik olduğunu vurguladı.

DİYARBAKIR’DA DÜNYAYA GELEN BİR KIZ BEBEĞİN KARNINDAN 10 SANTİMETRE BÜYÜKLÜĞÜNDE KİST ÇIKARILDI. DOKTORLARIN AÇIKLAMASINA GÖRE, OLDUKÇA NADİR GÖRÜLEN BU VAKA YAKLAŞIK 100 BİN DOĞUMDA BİR KARŞILAŞILAN BİR DURUM.