Yenihan'da minibüs ile tırın çarpışması: sürücü yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı

Yenihan mevkisinde yolcu minibüsü ile tır çarpıştı

Bartın-Karabük kara yolunun Yenihan mevkisinde meydana gelen kazada, Karabük yönünden gelen bir yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen bir tırın çarpışması sonucu ağır hasar oluştu. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir hayatını kaybetti. Olayda toplam 11 kişi yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, Karabük’ten hareket eden sürücü Hakkı Özdemir idaresindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen sürücü İ.Y. yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tırın çarpışması sonucunda kaza gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan yolcular yaralandı ve araçta geniş çaplı hasar oluştu.

Müdahale, sevk ve soruşturma:

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan 11 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın-Karabük yolunda tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı