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Yenikapı'da 5 bin 447 koşucunun buluştuğu İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabı tamamlandı

İBB Spor İstanbul’un düzenlediği Yenikapı parkurundaki Avrupa etabına 5 bin 447 koşucu katıldı; 5K ve 10K kategorilerinde uluslararası ve yerel sporcular kürsüye çıktı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yenikapı'da 5 bin 447 koşucunun buluştuğu İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabı tamamlandı

etkinlik ve katılım:

İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum serisinin Avrupa etabı Yenikapı parkurunda gerçekleştirildi. Etkinlikte toplam 5 bin 447 sporcu ter döktü; parkurda 5K kategorisinde 935, 10K kategorisinde ise 4 bin 512 koşucu yer aldı. Sabah saatlerinde başlayan yarışlar, hem amatör koşucular hem de uluslararası isimlerin katılımıyla dikkat çekti.

5K sonuçları:

Günün ilk yarışında, 08.00'de start alan 5K parkurunda erkeklerde Türkmenistanlı Ilaman Shyhnepesov 17:19 ile birinciliği elde etti. Onu 18:32 ile Büyük Britanya'dan Robert Cottey ve 18:55 ile Mustafa Araç izledi. Kadınlar kategorisinde birinciliği Cemre Civelek 19:49 derecesiyle kazandı; Hilal Aslı Cengiz 20:04 ile ikinci, Habibe Özrek 21:03 ile üçüncü oldu.

5K genel klasmanda ilk üçe giren sporculara Sportive tarafından hediye çeki verildi; birinciler 10 bin, ikinciler 7 bin 500 ve üçüncüler 5 bin lira değerinde çek kazandı.

10K sonuçları:

09.15'te başlayan 10K yarışında erkekler kategorisinde Adel Mechaal 29:48 ile zafere ulaştı. İkinciliği 29:55 ile Abdullah Tuğluk, üçüncülüğü ise 30:04 ile Abdulhalik Çağıran aldı. Kadınlarda podyumun en üstünde Pelinsu Şahin yer aldı; onun derecesi 35:13 oldu. İkinci ve üçüncü isimler sırasıyla Damla Çelik (35:27) ve Gamze Altuntaş (35:36) olarak kayda geçti.

10K kategorisinde dereceye giren sporculara birincilikten sekizinciliğe kadar sırasıyla 25 bin, 20 bin, 15 bin, 10 bin, 8 bin, 6 bin, 5 bin ve 4 bin lira para ödülü verildi.

ödüller ve yaş kategorileri:

Yarış kapsamında 10K parkurunda 13 farklı yaş kategorisi için de kupa ve madalya töreni düzenlendi. Etkinliğin detaylı sonuçları ve kategori bazlı sıralamalar istanbulukosuyorum.istanbul/istanbulu-kosuyorum-avrupa-etabi-2026/ adresinden erişilebilir.

İSTANBUL’U KOŞUYORUM ETKİNLİĞİNİN AVRUPA ETABI YAKLAŞIK 5 BİN 500 KOŞUCUNUN KATILIMIYLA...

İSTANBUL’U KOŞUYORUM ETKİNLİĞİNİN AVRUPA ETABI YAKLAŞIK 5 BİN 500 KOŞUCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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