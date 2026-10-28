yenikapı’da maraton ve spor fuarı koşuseverleri hazırlanıyor

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu öncesi Yenikapı'da buluşma

Türkiye İş Bankası sponsorluğunda düzenlenen Maraton ve Spor Fuarı, 29-31 Ekim tarihlerinde Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Spor sektöründen giyim, gıda ve teknoloji başta olmak üzere birçok tanınmış marka fuarda yer alacak; ziyaretçiler fuara özel indirim fırsatlarından faydalanabilecek.

fuarda katılımcılar ve program:

Fuarda sponsor markaların yanı sıra spor federasyonları ve sivil toplum kuruluşları da stant açacak. Spor İstanbul eğitmenleri eşliğinde ziyaretçilere yönelik akışta yoga, flash mob, zumba ve HIIT Tabata gibi grup seansları düzenlenecek. Bu etkinlikler, koşuseverlerin hem hazırlık sürecine katkı sağlamayı hem de sektördeki yenilikleri takip etmelerini amaçlıyor.

kit teslimi ve ziyaret saatleri:

Maraton ve Spor Fuarı, 29-30 Ekim tarihlerinde 10.00-19.00, 31 Ekim'de ise 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. 42K ve 15,5K kategorilerine kayıtlı 23.500 koşucu, fuar aracılığıyla yarış kitlerini teslim alacak.

kayıt fırsatları ve yarış gününe notlar:

Fuarda ayrıca 18 Nisan 2027'de düzenlenecek Türkiye İş Bankası 22. İstanbul Yarı Maratonu'na katılmak isteyenlere "En Hızlı Yarı" kaydı için %20 indirim fırsatı sunulacak. İstanbul Maratonu, Avrupa’nın dört, dünyanın 25 "Gold Label" sahibi maratonundan biri olarak 1 Kasım Pazar günü 42K, 15,5K, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu kategorilerinde yaklaşık 45 bin kişinin katılımıyla koşulacak.

TÜRKİYE İŞ BANKASI 48. İSTANBUL MARATONU ÖNCESİ SPOR SEKTÖRÜ YENİKAPI’DA MARATON VE SPOR FUARI’NDA BULUŞACAK.