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Yenikent'te vinçten düşen malzeme işçiyi ağır yaraladı

Yenikent'te bir inşaatta vinçten düşen malzeme bir işçiyi ağır yaraladı; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yenikent'te vinçten düşen malzeme işçiyi ağır yaraladı

Yenikent'te vinçten düşen malzeme işçiyi ağır yaraladı

Ankara'nın Sincan ilçesi, Yenikent semtinde yapımı süren bir inşaatta vinçten düşen bir malzeme, üzerinde çalışan bir işçinin üzerine düştü. Olay sonucunda işçi ağır yaralandı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Müdahale ve tahliye:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya kısa sürede müdahale etti. İlk yardım uygulamasının ardından işçi en yakın hastaneye sevk edildi ve sağlık ekipleri tarafından taşıma işlemi gerçekleştirildi.

Soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve çok sayıda polis ekipleri olay yerinde hazır bulundu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı ve kaza nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Üzerine inşaat malzemesi düşen işçi ağır yaralandı

Üzerine inşaat malzemesi düşen işçi ağır yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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