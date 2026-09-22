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Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi gençlerin yeni buluşma noktası oldu

Sakarya'daki yenilenen Atatürk Kültür Merkezi, modern salonları, kütüphanesi ve kafeteryasıyla öğrencilerin yeni çalışma ve sosyalleşme adresi oldu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi gençlerin yeni buluşma noktası oldu

yenilenen yüzüyle açıldı:

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Sakarya'da tadilat nedeniyle geçici olarak kapandıktan sonra yenilenmiş donanımıyla tekrar kapılarını açtı. Kültür merkezinin restorasyonunda sinema ve tiyatro salonları, fuaye alanları ile teknik altyapı baştan aşağı modernize edildi. Yenileme çalışmaları, mekânı daha işlevsel ve gençlere yönelik bir buluşma noktasına dönüştürdü.

yenileme ve mekan düzenlemeleri:

Salonlarda uygulanan yeni ses ve akustik sistemleri, gösterim ve sahne performanslarının kalitesini artırmayı hedefliyor. Mekân içinde ayrıca, Türk Sineması'na iz bırakmış sanatçıların anılarını yaşatacak bir bölüm oluşturuldu; bu alanda Yeşilçam görselleri ve özel objeler sergileniyor. Fuaye ve arka alan düzenlemeleri, etkinliklerin akışını kolaylaştıracak şekilde yenilendi.

gençlere yönelik olanaklar:

Merkez, özellikle öğrencilerin kullanımına yönelik olarak organize edildi. Bulvar manzaralı kütüphane ve ders çalışma alanları, huzurlu bir ortam arayanlara hizmet veriyor. Sakarya'daki yaklaşık 100 bin üniversite öğrencisi ile 200 binin üzerinde ilk, ortaokul ve lise öğrencisi göz önünde bulundurularak planlanan alanlar, her gün yüzlerce genç tarafından kullanılıyor.

Yenilenen AKM bünyesinde hizmet verecek kafeterya da dikkat çekiyor. BELPAŞ yönetiminde açılan "Sade Kahve" gençlere çeşitli kahve ve tatlı seçenekleri ile kruvasan gibi ürünler sunuyor. Bu düzenleme, merkezin hem çalışma hem de sosyalleşme ihtiyacını karşılayacak biçimde tasarlandığını gösteriyor.

kültür ve eğitim sezonu:

AKM, eğitim-öğretim sezonuna yetiştirilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu ve kısa vadede yüz binlerce genci ağırlaması bekleniyor. Ayrıca merkez, yıllar sonra Devlet Tiyatrolarına da ev sahipliği yapacak şekilde planlandı; böylece Sakarya'da kültür ve sanat programlarının çeşitlenmesi öngörülüyor. Yenilenen mekan, sinema gösterimleri, tiyatro oyunları, sergiler ve ders çalışma imkânlarıyla yerel kültür hayatını canlandırmayı amaçlıyor.

SAKARYA&#039;DA TADİLAT NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK KAPATILAN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM), YENİLENEN YÜZÜ...

SAKARYA'DA TADİLAT NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK KAPATILAN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM), YENİLENEN YÜZÜ VE MODERN DONATILARIYLA KAPILARINI AÇTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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