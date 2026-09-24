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Yenilenen filo sahada: Antalya itfaiyesine 24 yeni araç katıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası kredisiyle alınan 14 milyon Euro'luk 24 itfaiye aracını teslim etti; yıl sonunda 34 araç daha eklenecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yenilenen filo sahada: Antalya itfaiyesine 24 yeni araç katıldı

Antalya itfaiye filosuna 24 yeni araç katıldı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı envanterine, Dünya Bankası kredisiyle temin edilen 14 milyon Euro'luk 24 araç dahil edildi. Araçların teslimatı, 25 Eylül - 1 Ekim İtfaiyecilik Haftası kapsamında yapıldı ve yeni ekipmanlar kısa sürede sahada görev almaya başladı.

Araçların türleri ve tören detayları:

Tören Gülveren Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda gerçekleştirildi. Programa Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa ile itfaiye personeli katıldı. Teslim edilen araçlar arasında 6 adet 42 metrelik ve 3 adet 28 metrelik merdivenli araç ile 15 adet çok maksatlı araç yer alıyor. Özdemir, filoya yeni katılan araçları tek tek inceleyip bilgi aldı, gerekli güvenlik önlemleri alınarak bir aracın sepetine bindi ve telsizden sahadaki personele İtfaiyecilik Haftası mesajı iletti.

Erken müdahale ve sahaya hızlı çıkış:

Antalya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak, araçların tescilleri tamamlanmadan Aksu'da meydana gelen yangına müdahale edildi. Başkan Vekili Özdemir, araçların plakaları ve tescilleri yapılmamış olmasına rağmen afet anında vatandaşın ihtiyacına cevap vermek için sahaya sürüldüğünü belirtti.

Gelecek planları ve kapasite artışı:

Özdemir, yıl sonuna kadar filoya 34 araç daha eklenmesinin planlandığını ve bu alım için Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan sağlanan 23 milyon euro krediye ek kaynaklar bulunduğunu söyledi. Toplam araç sayısının bu eklemeyle birlikte 226’ya ulaşacağı açıklandı. Ayrıca, 2019'dan bu yana yönetimin kadrolara 325 itfaiye eri kattığı vurgulandı.

Yetkililer, Antalya'nın yüksek orman ve afet riski taşıyan bir coğrafya olduğunu, bu nedenle filo, personel ve teçhizatın güçlendirilmesinin öncelikli olduğunu belirterek yeni araçların hem yangın hem de diğer afet müdahalelerinde şehirdeki müdahale kapasitesini artıracağını söyledi.

Antalya itfaiyesi araç filosunu güçlendirdi: 24 yeni itfaiye aracı sahada

Antalya itfaiyesi araç filosunu güçlendirdi: 24 yeni itfaiye aracı sahada

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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