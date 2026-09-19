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yenilenen genel merkez açıldı: gaziliğin tarihsel şerefi vurgulandı

MSB Bakanı Yaşar Güler, yenilenen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezi açılışında gaziliğin tarihsel önemini ve gazilere verilen desteğini vurguladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:27

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Elif Demir

yenilenen genel merkez açıldı: gaziliğin tarihsel şerefi vurgulandı

yeniden açılışta gazilerin hatırı ve mirası vurgulandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezi binasının bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış töreninde konuştu. Törene Sayın Kuvvet Komutanlarının da katıldığı programda Güler, Gaziler Günü vesilesiyle tüm gazilere saygı ve şükranlarını iletti, ebediyete intikal edenleri rahmetle andı.

gaziliğin tarihsel yeri ve derneğin misyonu:

Bakan Güler, konuşmasında gaziliğin milletimizin gönlündeki yerini şöyle ifade etti: 'Gazilik, şanlı tarihimizde ve milletimizin vefakâr gönlünde daima büyük bir şeref ve onur vesilesi olarak görülmüştür'. Güler, muharip gazilerin İstiklal Savaşı’ndan Kore Harbi’ne, Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan günümüze kadar cephede gösterdikleri cesaret, fedakârlık ve yüksek vazife şuuruyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

Derneğin, kahramanlık mirasını yaşatmak, gaziler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, hak ve menfaatlerini korumak ile millî şuuru canlı tutmak bakımından önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Bakan Güler, başta dernek başkanı olmak üzere tüm mensupları gayret ve fedakârlıkları nedeniyle tebrik etti.

genel merkez yenileme ve devlet desteği:

Güler, Bakanlık olarak şehit aileleri ve gazilerin emanetlerine sahip çıkmayı; gazilerin ve ailelerinin yanında olmayı öncelikli görev kabul ettiklerini söyledi. Yenilenen genel merkez binasının Bakanlık tarafından 2004 yılında derneğe tahsis edildiğini, bakım ve onarım çalışmalarının ise Mayıs ayında başlatıldığını ve tamamlandığını aktardı. Yenilenen merkezden gazilerin bir araya gelip tecrübe ve hatıralarını paylaşacakları, dayanışmayı güçlendirecek bir nokta olarak beklendiğini ifade etti.

Bakan Güler ayrıca, derneklerin faaliyetlerinin önemsendiğini, imkanlar ölçüsünde destek sağlanmaya devam edileceğini belirtti ve yenileme çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

yasal düzenlemeler ve koordinasyon:

Şehit yakınları ve gazilerin haklarının geliştirilmesine yönelik adımların sürdüğünü belirten Bakan Güler, geçtiğimiz ay Gazi Meclisi tarafından kabul edilip yürürlüğe giren kanuni düzenlemelere dikkat çekti. Bakanlık olarak, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarla yakın koordinasyon içinde çalışıldığını; düzenlemelerin hak sahiplerine etkin şekilde yansıtılması ve gazilerin karşılaştıkları meselelerin hızlıca çözülmesi için hassasiyetle takip yürüttüklerini söyledi.

Kapanışta Güler, devletin ilgili kurumlarıyla gazilerin ve şehit-gazi ailelerinin daima yanında olacağını vurgulayarak, yenilenen Genel Merkez binasının gazilere ve derneğe hayırlı olmasını diledi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitler ile ebediyete intikal eden kahraman gaziler rahmet ve minnetle yad edildi, hayatta olan gazilere sağlık ve huzur temenni edildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, &quot;GAZİLİK, ŞANLI TARİHİMİZDE VE MİLLETİMİZİN VEFAKÂR GÖNLÜNDE...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, "GAZİLİK, ŞANLI TARİHİMİZDE VE MİLLETİMİZİN VEFAKÂR GÖNLÜNDE DAİMA BÜYÜK BİR ŞEREF VE ONUR VESİLESİ OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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