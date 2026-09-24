Yenilik Partisi'nden Yeni Parti'ye 3 ekime kadar uzlaşma çağrısı

Yenilik Partisi’nin açıklaması:

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, parti yönetiminin Olağanüstü Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, YENİ Parti ile yaşanan isim benzerliğine ilişkin sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, partiler arasındaki çatışmayı tırmandırmak yerine yapıcı bir çözüm aradıklarını belirtti ve karşı tarafa çözüm için süre tanıdıklarını açıkladı.

Yılmaz’ın iddiaları ve uyarıları:

Yılmaz, halkın parti ismini belirlediği yönündeki iddialara karşı çıktı; başvuruların İçişleri Bakanlığına teslim edilme biçiminin ve Yargıtay incelemesinin usulü üzerinde durdu. Ayrıca, iltibasın yalnızca benzerlik değil, karıştırılma anlamına geldiğini vurgulayarak ellerinde yaklaşık 5 bine yakın karıştırılmış üye bulunduğunu söyledi. Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı uyarılarla sürece dikkat çektiğini ve tecrübesiyle karşı tarafa yol göstermeye çalıştığını belirtti.

Yılmaz, YENİ Parti kuruluşu sürecinde de benzer uyarılar yaptığını anlattı: İçişleri Bakanlığına sunulan dilekçeler ve Yargıtay incelemesi sonucu isim, tüzük, program ve amblem bakımından değerlendirmenin resen yapıldığını ifade etti.

Görüşmeler ve yol haritası:

Toplantı sürecinde taraflar arasında birden fazla görüşme gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz, ilk görüşmelerde isim tartışmasının öne çıkmadığını, sonraki görüşmelerde ise ismin yoğun biçimde gündeme geldiğini kaydetti. Son görüşmede YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldiklerini aktaran Yılmaz, karşı tarafa bir yol haritası sunduklarını belirtti. Bu yol haritasında 15 gün içinde isim ve yeterlik sorunlarının çözülmesi ve toplumsal muhalefetin derlenip toparlanması önerildiği ifade edildi.

Karşı tarafın komite kurulması önerisi sonrası sürecin aksadığını söyleyen Yılmaz, Yenilik Partisi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ancak kendi partilerinin haksız biçimde yıpratılmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Yılmaz, YENİ Parti’ye yönelik son tekliflerini yineleyerek, eğer karşı taraf isim, yeterlik ve birleşme konularında uzlaşı arıyorsa 3 Ekim’e kadar bir değerlendirme yapmalarını talep ettiklerini bildirdi.

Yasal süreç ve takvim:

Yenilik Partisi’nin başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından YENİ Parti’ye iltibas nedeniyle isim değişikliği bildirilmiş, Başsavcılık değişiklik için 18 Eylül tarihine kadar süre tanımıştı. Süreçte değişiklik yapılmaması üzerine dosya Anayasa Mahkemesine gönderildi ve Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırılık iddiasını görüşmek üzere 29 Eylül tarihlerinde Genel Kurul toplantısında konuyu değerlendirecek.

Yılmaz basın toplantısında, partiler arası bu anlaşmazlığın hem hukuki hem de toplumsal etkileri olduğunu vurgulayarak, uzlaşı yollarının aranmasının tarafların ve seçmenlerin yararına olacağını sözlerine ekledi.

YENİLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÖZTÜRK YILMAZ, YENİ PARTİ İLE YAŞANAN İSİM SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM İÇİN 3 EKİM'E KADAR SÜRE TANIDIKLARINI AÇIKLADI.