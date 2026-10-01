Yenilikçi atölyeden TEKNOFEST şampiyonluğuna: gençlik merkezi takımı Türkiye birincisi

Trabzon ekibi TEKNOFEST finallerinde Türkiye birinciliğini kazandı

TEKNOFEST 2026, gençlerin yenilikçi projelerini sergilediği bir platform olmaya devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri de önemli başarılar elde etti. Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde İnovasyon eğitimi alan bir ekip, Malatya'da düzenlenen finallerde Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışmasının Sabit Kanat kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Hazırlık ve yarışma süreci:

Takım, bir yıl boyunca Gençlik Merkezi İnovasyon Atölyesi'nde yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. Mustafa Güney'in yönetimindeki ekip, Metehan Aydın, Ela Batmaz, Batuhan Güney, Ali Faruk Uzun, Kemal Öztürk, Enes Malik Akçay ve Muhammed Eymen Özturan'dan oluşuyor. Gençler, atölyede tasarım, montaj ve test süreçlerine odaklanarak yarışmaya hazırlandılar.

Yarışmaya ülke genelinden yoğun ilgi vardı; 7 binden fazla başvuru arasından seçilen ekipler arasından finale kalan 113 finalist ile Trabzon ekibi, Sabit Kanat kategorisinde birinciliğe ulaşarak dikkat çekti. Elde edilen başarı, Gençlik Merkezi İnovasyon Atölyesi'ndeki uygulamalı eğitimin ve ekip çalışmasının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bakan Bak'ın değerlendirmesi:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin başarısını gurur verici bulduğunu belirterek, "Üreten, araştıran ve ülkemizin teknoloji vizyonuna katkı sunmak isteyen bir gençlik var. Gençlerimizin hayal gücüne, inancına, azmine güveniyoruz. Onlar için yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Bak ayrıca, "Gençlerimiz imkan ve destek sunulduğunda her işi başarıyla yapar" sözleriyle elde edilen şampiyonluğun altyapı ve eğitim yatırımlarının önemini vurguladı.

Bakan Bak, Gençlik Merkezleri içinde yürütülen çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birlikleriyle desteklendiğini hatırlattı ve bu tür ortaklıkların gençlerin proje geliştirme kapasitesini artırdığını ifade etti. Bakanın açıklamaları, gençlerin savunma sanayisi, havacılık ve uzay teknolojilerine katkı verecek nitelikte yetiştirilmeleri hedefini de içeriyor.

Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin kazandığı Türkiye şampiyonluğu, hem yerel hem de ulusal düzeyde gençlik merkezlerinin teknoloji ve inovasyon ekosistemine katkısını somutlaştırdı. Ekip üyelerinin ve eğitmenlerin emeği, gençlerin pratik eğitim ortamlarında elde ettikleri kazanımlar ile birleşerek TEKNOFEST sahnesinde Türkiye'yi temsil edecek yeni yeteneklerin habercisi oldu.

TRABZON ŞEHİT EREN BÜLBÜL GENÇLİK MERKEZİ TAKIMI, LİSELER ARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) YARIŞMASI SABİT KANAT KATEGORİSİ’NDE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI.