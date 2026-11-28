Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dijital farkındalık eğitimi

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi yenilikçi sınıfında, Genç Bilişim Ekosistemi (GENÇTEK) çalışmaları kapsamında "Biraz 0, Biraz 1, Başımıza Ne İş Açabilir?" başlıklı bir eğitim gerçekleştirildi. Program, öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri fırsat ve risklere dair bilinçlenmesini hedefledi.

Eğitimin odağı:

Eğitimde bilişim hukuku, güvenli internet kullanımı ve dijital sorumluluklar temel başlıklar olarak ele alındı. Katılımcılara dijital mecralarda karşılaşılabilecek temel tehditle­r, hukuki sonuçları ve kişisel verilerin korunması gibi konularda açıklayıcı bilgiler verildi. Ayrıca teknolojinin sunduğu fırsatların nasıl güvenli şekilde değerlendirilebileceğine vurgu yapıldı.

Akran öğrenme modeli ve öğrenciler:

Program, akran öğrenme yaklaşımıyla yürütüldü; öğrencilerin edindikleri bilgileri okul içindeki arkadaşlarıyla paylaşmaları ve birbirlerinden öğrenmeleri teşvik edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman de programa katılarak öğrencilerle sohbet etti ve gençlerin görüşlerini dinledi. Etkinlikte, bilgi paylaşımının yaygınlaştırılmasının ve gençlerin kendi deneyimlerini aktarmasının önemi öne çıkarıldı.

Etkinlik, dijital dünyanın hem fırsat hem de risk barındırdığını hatırlatarak, teknolojinin bilinçli kullanımının gençler için temel bir gereklilik olduğuna işaret etti. Katılımcıların bilgi aktarımı yoluyla sorumluluk bilincini artırmaları amaçlandı.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE DİJİTAL DÜNYANIN RİSKLERİ ANLATILDI