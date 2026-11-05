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Yenipazar sakin şehir kimliğiyle doğal mirasını koruma yolunda

EKODOSD söyleşisinde Yüsran Erden, Yenipazar'ın Cittaslow sürecini, yerel üretim ve doğal değerlerin korunmasını ve taş ocakları uyarısını aktardı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Yenipazar sakin şehir kimliğiyle doğal mirasını koruma yolunda

Yenipazar'ın Cittaslow serüveni: süreç ve kazanımlar

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından düzenlenen Çarşamba Söyleşileri'nde eski Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, ilçenin uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) hareketine katılma sürecini, bu unvanın ilçeye sağladığı katkıları ve doğal değerlerin korunmasının önemini paylaştı. Erden, hareketin İtalya merkezli ortaya çıktığını ve nüfusu 50 binin altındaki kentleri kapsadığını hatırlatarak, Yenipazar'ın manifestodaki ilkelerle uyumunun başvurunun temel dayanağı olduğunu belirtti.

turizm, tanınırlık ve yerel üretimde dönüşüm:

Erden, Sakin Şehir unvanının alınmasının ardından ilçenin tanınırlığında belirgin bir artış yaşandığını, özellikle günübirlik ziyaretlerin çoğaldığını ifade etti. Ancak Erden, Sakin Şehir anlayışının yalnızca turizme indirgenemeyeceğini vurguladı; ilçede küçük üreticilerin yerli tohum kullanımına yönelmesi, tarımsal ilaçlamanın asgariye indirilmesi ve doğal gübre uygulamalarına geçilmesinin önemine dikkat çekti. Bu dönüşümün hem yerel ekonomik fayda sağladığını hem de halk sağlığı ve çevre açısından kritik olduğunu aktardı.

doğal ve kültürel miras: projeler ve tehditler:

Erden, Yenipazar'ın sahip olduğu kültürel ve doğal değerleri örneklerle anlattı; Orthosia Antik Kenti, Donduran Kulesi ve Yörük Ali Efe Müzesi gibi tarihsel varlıkların yanı sıra ilçenin sulak alanları ve zengin kuş türleri de değerlendirmeye alındı. Sunumda, Brezilya’daki Selaron Merdivenleri’nden esinlenen Yavaş Merdivenler projesinin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar geçen süreç paylaşılırken, yerel projelerin kimlik ve farkındalık yaratmadaki rolü vurgulandı.

Konuşmanın önemli bir bölümünde Erden, ilçenin ekolojik dengesini bozma riski taşıyan taş ocaklarına karşı uyarıda bulundu. Taş ocaklarının kırsal alanlarda doğaya ve insan sağlığına olumsuz etkileri ile tarımsal üretime zarar verebileceğini belirten Erden, Sakin Şehir kimliğinin sürekliliği için bu tür faaliyetlere izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Söyleşinin sonunda Erden, 'Gönlümün Durakları' isimli kitabını katılımcılar için imzaladı ve program sonrası EKODOSD tarafından hazırlanan teşekkür belgesi, Nursevil Erden tarafından kendisine takdim edildi. Katılımcıların sorularını yanıtlayarak söyleşiyi tamamlayan Erden, Yenipazar örneğinin Cittaslow ilkelerinin yerel düzeyde nasıl somut karşılık bulduğunu gösterdiğini ifade etti.

AYDIN&#039;IN YENİPAZAR İLÇESİNİN ULUSLARARASI CİTTASLOW (SAKİN ŞEHİR) HAREKETİNE KATILMA SÜRECİ...

AYDIN'IN YENİPAZAR İLÇESİNİN ULUSLARARASI CİTTASLOW (SAKİN ŞEHİR) HAREKETİNE KATILMA SÜRECİ, İLÇEYE KAZANDIRDIKLARI VE DOĞAL DEĞERLERİNİN KORUNMASININ ÖNEMİNİN ELE ALINDIĞI SÖYLEŞİDE, ESKİ BELEDİYE BAŞKANI YÜSRAN ERDEN DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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