Yenipazar'da ücretsiz fide dağıtımı yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumları kullanılarak üretilen fideler Yenipazar ilçesinde vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı. Dağıtımda marul, lahana, karnabahar ve brokoli türlerinden yetiştirilmiş fideler verildi.

Ata tohumlarından üretilen fideler:

Belediyeye ait fidanlıklarda çoğaltılan fideler, sürdürülen programın bir parçası olarak ilçe halkına dağıtıldı. Üretimin amacı, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması ve yerel çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması olarak açıklandı. Dağıtımın ücretsiz olması, küçük aile bahçeleri ve hobi tarımıyla ilgilenenler için destek niteliği taşıdı.

Vatandaş ilgisi ve yerel üretime katkı:

Dağıtım törenine Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan de katıldı. Etkinliğe yoğun katılım oldu; vatandaşlar, yerli üretimi destekleyen uygulama nedeniyle Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Yerel halk, ücretsiz fide desteğinin aile bütçesine ve mahalli üretimin güçlenmesine olumlu yansıması beklediğini belirtti.

Uygulama, Aydın genelinde çeşitli ilçelerde sürdürülen bir çalışma kapsamında devam ediyor. Belediye yetkilileri, bu tür dağıtımların hem tohum çeşitliliğini koruma hem de kent genelinde tarımsal bilincin artmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE GEÇMİŞTEN BU YANA SÜRDÜRÜLEN, ATA TOHUMLARININ GELECEK NESİLLERE GÜVENLE TAŞINMASI AMACIYLA BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE AİT FİDANLIKLARDA ATA TOHUMLARINDAN ÜRETİLEN FİDELER, KENTİN FARKLI İLÇELERİNDE VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILIYOR.