Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Yenipazar'da gaziler günü anıldı: protokol ve halk gazilerle buluştu

Yenipazar'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni yapıldı; Kaymakam Murat Karataş protokol ve gazilerle buluştu, ardından gazi Mirze Timurtaş'ı evinde ziyaret etti.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yenipazar'da gaziler günü anıldı: protokol ve halk gazilerle buluştu

törene protokol, gaziler ve vatandaşlar katıldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törene ilçe protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında konuşmalar yapılırken, katılımcılar gazilerin ülke için gösterdikleri fedakârlıkları bir kez daha gündeme taşıdı.

Törende konuşan yetkililer, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve ülkenin bütünlüğü uğrunda yaptığı katkılara vurgu yaptı; etkinlik boyunca misafirlerle sohbetler gerçekleştirildi ve günün anlamına uygun kutlamalar düzenlendi. Yerel halk da programa ilgi göstererek gazilerle birebir görüşme fırsatı buldu.

gün anlam ve önemi üzerine vurgular

Programda yapılan konuşmalarda, gazilerin toplum hafızasındaki yeri ve devam eden destek ihtiyacı ele alındı. Katılımcılar, törenlerin yalnızca anma değil aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir araç olduğuna dikkat çekti. Gazilere gösterilen saygı ve teşekkürlerin gün içinde sık sık dile getirildiği belirtildi.

kaymakamın ev ziyareti

Törenin ardından Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, ilçede ikamet eden Gazi Mirze Timurtaş'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Karataş ile Timurtaş arasında samimi bir sohbet gerçekleşti; Kaymakam Karataş, Gaziler Günü'nü tebrik etti ve gaziye sağlık ile huzur dileklerini iletti.

Yerel yönetim ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Yenipazar'da gazilere verilen değerin ve toplumsal birlikteliğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Gün, hem resmi törenlerle hem de birebir ziyaretlerle anma ritüellerinin sürdürüldüğü bir programla son buldu.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENİRKEN, İLÇE PROTOKOLÜ...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENİRKEN, İLÇE PROTOKOLÜ GAZİLER VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. PROGRAM KAPSAMINDA YENİPAZAR KAYMAKAMI MURAT KARATAŞ, İLÇEDE İKAMET EDEN GAZİ MİRZE TİMURTAŞ’I DA ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Defne'de 11 kilometrelik grup yolunda kapsamlı asfalt çalışması başladı
images

Vecihi Hürkuş'un mirası gökyüzünde yeniden hayat buldu
images

Gaziyle buluşma: validen vefa ve destek mesajı
images

Gaziler günü için Malatya'da bando konseri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı