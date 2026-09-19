Yenipazar'da gaziler günü anıldı: protokol ve halk gazilerle buluştu

törene protokol, gaziler ve vatandaşlar katıldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törene ilçe protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında konuşmalar yapılırken, katılımcılar gazilerin ülke için gösterdikleri fedakârlıkları bir kez daha gündeme taşıdı.

Törende konuşan yetkililer, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve ülkenin bütünlüğü uğrunda yaptığı katkılara vurgu yaptı; etkinlik boyunca misafirlerle sohbetler gerçekleştirildi ve günün anlamına uygun kutlamalar düzenlendi. Yerel halk da programa ilgi göstererek gazilerle birebir görüşme fırsatı buldu.

gün anlam ve önemi üzerine vurgular

Programda yapılan konuşmalarda, gazilerin toplum hafızasındaki yeri ve devam eden destek ihtiyacı ele alındı. Katılımcılar, törenlerin yalnızca anma değil aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir araç olduğuna dikkat çekti. Gazilere gösterilen saygı ve teşekkürlerin gün içinde sık sık dile getirildiği belirtildi.

kaymakamın ev ziyareti

Törenin ardından Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, ilçede ikamet eden Gazi Mirze Timurtaş'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Karataş ile Timurtaş arasında samimi bir sohbet gerçekleşti; Kaymakam Karataş, Gaziler Günü'nü tebrik etti ve gaziye sağlık ile huzur dileklerini iletti.

Yerel yönetim ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Yenipazar'da gazilere verilen değerin ve toplumsal birlikteliğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Gün, hem resmi törenlerle hem de birebir ziyaretlerle anma ritüellerinin sürdürüldüğü bir programla son buldu.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENİRKEN, İLÇE PROTOKOLÜ GAZİLER VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. PROGRAM KAPSAMINDA YENİPAZAR KAYMAKAMI MURAT KARATAŞ, İLÇEDE İKAMET EDEN GAZİ MİRZE TİMURTAŞ’I DA ZİYARET ETTİ.