Yenipazar'da jandarmanın takibiyle aranan şahıs tutuklandı

olayın detayları:

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan bir kişi yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda şahsın, Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu kararına göre 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı saptandı.

yakalama süreci:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü takipli faaliyet kapsamında yapılan sorgulamada, yakalanan şahsın Hasan E. (54) olduğu belirlendi.

yasal işlem ve teslim:

Yenipazar'da gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gölpazarı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı ve Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BİLECİK'İN YENİPAZAR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE, ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.