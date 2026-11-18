Yenipazar'da ücretsiz tiyatro akşamı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında, 'Boşanma Teklifi' adlı komedi oyunu Yenipazar'da tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, 18 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Yenipazar Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek ve izleyiciler için ücretsiz olacak.

oyunun kadrosu ve türü:

'Boşanma Teklifi' komedi türünde bir oyun olup, sahnede Barbaros Uzunöner ve Merve Sevi rol alıyor. Oyunun mizahi dili ve oyuncu performansları, ilçede keyifli ve eğlenceli bir akşam vaat ediyor.

etkinlik organizasyonu ve davet:

Etkinlik, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Yenipazar Belediyesi iş birliğinde düzenleniyor. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, yaptığı paylaşımda tüm vatandaşları oyunu izlemeye davet etti ve "Yenipazar'da sanatla dolu güzel bir akşamı vatandaşlarla paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tiyatroseverler, kültür şenliği kapsamında sunulan bu ücretsiz gösterimde hem yerel organizasyonların desteğini görme hem de kaliteli bir komedi deneyimi yaşama fırsatı bulacak.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ KAPSAMINDA SAHNELENECEK “BOŞANMA TEKLİFİ” ADLI KOMEDİ OYUNU, BUGÜN SAAT 20.00’DE YENİPAZAR ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE ÜCRETSİZ OLARAK TİYATROSEVERLERLE BULUŞACAK.