Yenipazar'da müftülük hizmetlerinde koordinasyon ve mevzuat önceliği

Yenipazar'da aylık müftülük toplantısı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde İlçe Müftülüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen aylık mutat toplantıda yerel din hizmetlerinin işleyişi ele alındı. Toplantıya İlçe Müftüsü Dr. Mesut Alkış başkanlık etti ve müftülük bünyesindeki uygulamaların düzenli ve etkin şekilde sürdürülmesi hedefi vurgulandı.

Gündem: hizmetlerin düzeni ve personel sorumlulukları:

Toplantıda, ilçede yürütülen din hizmetleri ile personelin günlük görev ve sorumlulukları masaya yatırıldı. Personelin görevlerini yerine getirirken dikkat etmesi gereken usul ve esaslar üzerinde duruldu; hizmetlerin vatandaşlara ulaşımındaki süreklilik ve kalite öncelikli konular olarak belirlendi.

Katılımcılar, sahadaki uygulamaların uyumlu yürütülmesi için iletişim ve koordinasyonun önemine değindi. Personelin rol ve sorumluluklarının netleştirilmesi, hizmet akışının izlenmesi ve gerektiğinde rehberlik sağlanmasının altı çizildi.

Görüş alışverişi ve mevzuat değerlendirmeleri:

Toplantının bir diğer temel gündemi ise personeli ilgilendiren mevzuat konuları oldu. Mevzuat uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, karşılaşılabilecek hukuki ve idari hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri alındı, personelin çalışma süreçlerinde karşılaşabileceği sorunların tespiti üzerinde duruldu.

Genel olarak toplantı, müftülük çalışmalarının düzenli sürdürülebilmesi ve din hizmetlerinin vatandaşlara etkin biçimde ulaştırılması amacıyla bilgilendirme ve koordinasyon sağlanması yönünde tamamlandı.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ PERSONELİNİN KATILIMIYLA AYLIK MUTAT TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İLÇE MÜFTÜSÜ DR. MESUT ALKIŞ BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN DİN HİZMETLERİ İLE PERSONELİN GÖREV VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ.