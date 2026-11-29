Yenipazar'da öğretmen okuma buluşması

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Satır Arası Hasbihal Öğretmen Okuma Buluşmaları' kapsamında Yenipazar ilçesinde bir araya gelen öğretmenler, Ali Fuad Başgil'in 'Gençlerle Başbaşa' adlı eserini değerlendirdi. Program Yenipazar Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Kitap üzerinden gündem ve tartışılan konular:

Sohbetlerde eğitimin gençlerin yetişmesindeki rolü merkezde yer aldı. Katılımcılar, çalışma disiplini, azim, irade, zaman yönetimi ve başarı gibi başlıklar üzerinden kitabın ortaya koyduğu düşünceleri tartıştı ve bu ilkelerin okul ortamında nasıl desteklenebileceğini değerlendirdi.

Öğretmenlik mesleğinin sorumlulukları:

Görüş alışverişinde, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadıkları; gençlerin hayat yolculuğuna rehberlik eden figürler oldukları vurgulandı. Katılımcılar ayrıca öğretmenlerin gençlere yol gösterme sorumluluğu ve bu sorumluluğun günlük eğitim uygulamalarına yansımaları üzerine fikir paylaştı.

Programa Aydın İl Milli Eğitim Müdürü ve okulda görev yapan öğretmenler katıldı. Etkinlik, düzenli okuma ve tartışma ortamları aracılığıyla yerel eğitim kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'SATIR ARASI HASBİHAL ÖĞRETMEN OKUMA BULUŞMALARI' KAPSAMINDA ÖĞRETMENLER, YENİPAZAR İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEREK ALİ FUAD BAŞGİL'İN 'GENÇLERLE BAŞBAŞA' ADLI ESERİNİ DEĞERLENDİRDİ.