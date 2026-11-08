Yenipazar'da öğretmenler geleceğin projeleri için yol haritası hazırladı

Toplantı detayları:

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibinin katkılarıyla düzenlenen Proje Bilgilendirme Toplantısı Merkez İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yenipazar Proje Grubu'nda görev alan öğretmenler katıldı. Toplantının hedefi, öğretmenlerin proje üretme kapasitesini güçlendirmek ve okullarda proje kültürünü yaygınlaştırmaktı.

Programlar ve sunumlar:

Toplantıda Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibinden Duygu Durulan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu proje olanaklarını anlattı. Asil Andaç Kızıloğdan TEKNOFEST çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, Gülay Eroğlu ise Erasmus+ projelerinin başvuru süreçleri ve işleyişine dair sunum yaptı. Her programın hedef kitlesi, başvuru koşulları ve beklenen çıktıları üzerinde duruldu.

Başvuru süreçleri ve öğretmen katılımı:

Sunumlar, proje fikrinin tespitinden başvuru dosyasının hazırlanmasına kadar izlenmesi gereken adımları detaylandırdı. Öğretmenler, alan uzmanlarına doğrudan soru yönelterek başvuru aşamalarına ilişkin pratik öneriler ve yol haritaları aldı. Ayrıca farklı alanlardaki destek programlarının nasıl değerlendirileceği ve ortaklık oluşturma olanakları tartışıldı.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, toplantıya katkı sunan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibine ve katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür edildi. Toplantının eğitimde yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve öğretmenlerin ulusal ile uluslararası proje programlarına erişiminin artırılması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK DÜZENLENEN PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA TÜBİTAK, TEKNOFEST VE ERASMUS+ PROJELERİ ELE ALINDI. TOPLANTIDA ÖĞRETMENLERE PROJE GELİŞTİRME, BAŞVURU SÜREÇLERİ VE FARKLI ALANLARDAKİ DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.