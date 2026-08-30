Yenipazar'da okullar yeni eğitim yılına koordineli hazırlanıyor

Yenipazar'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar, ilçedeki resmi ve özel eğitim kurumlarının yöneticilerinin katılımıyla ele alındı. Toplantıya İlçe Millî Eğitim Müdürü Serkan Akyol başkanlık etti ve okullarda yürütülen hazırlık süreci kapsamlı şekilde değerlendirildi.

hazırlıkların odağı:

Toplantıda okulların fiziki ve idari hazırlıkları ile eğitim öğretim süreçlerinin planlanması gündeme getirildi. Ayrıca okul güvenliği, rehberlik hizmetleri, öğrenci başarısının artırılmasına yönelik faaliyetler ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak çalışmalar ayrıntılı biçimde görüşüldü. Okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve yürütülecek faaliyetlerin zamanında tamamlanması için koordinasyonun önemi vurgulandı.

yöneticilerin görüşleri ve yol haritası:

Toplantıda okul ve kurum yöneticilerinin öneri ve değerlendirmeleri alındı; hazırlıkların eşgüdümlü yürütülmesi, eksiklerin giderilmesi ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması konularında ortak anlayış oluşturuldu. Serkan Akyol, yeni eğitim öğretim yılının Yenipazar eğitim camiasına sağlık, huzur ve başarı getirmesini dileyerek yöneticilere çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.

İlçe genelinde planlanan çalışmaların zamanında hayata geçirilmesi ve öğrenci odaklı uygulamaların güçlendirilmesi için önümüzdeki dönemde izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA OKUL VE KURUM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.