Yenipazar’da parke yenileme çalışmaları hız kazandı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde zamanla yıpranan yolların yenilenmesi için başlatılan seferberlik devam ediyor. Belediye ekipleri, ulaşımı güçleştiren hatlarda parke döşeme ve bakım uygulamaları yaparak altyapının güçlendirilmesine odaklandı.

çalışmaların kapsamı ve uygulama:

Çeşitli noktalarda sürdürülen çalışmalarda ekipler, öncelikle bozulan zemini onarıp ardından parke taşlarıyla kaplama gerçekleştiriyor. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan de saha incelemeleri yaparak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Uygulamalarda kullanılan yöntemlerin yerel koşullara uygun seçildiği ve çalışmaların planlı şekilde ilerlediği ifade edildi.

vatandaşlarla iletişim ve beklentiler:

Başkan Ercan, saha ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve beklentilerini dinledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçe sakinlerinin daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşacağı vurgulandı. Ercan, yürütülen çalışmalardan kaynaklanan geçici aksaklıklara gösterilen sabır ve anlayış için hemşehrilerine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, Yenipazar’ı hizmetlerle buluşturma hedefi doğrultusunda ihtiyaçların önceliklendirilerek yol ve kaldırım düzenlemelerinin sürdürüleceğini belirtti. Planlanan işler tamamlandıkça vatandaşlara daha kullanışlı bir yol ağı sunulması amaçlanıyor.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE ZAMANLA YIPRANAN VE ULAŞIMI GÜÇLEŞTİREN YOLLARIN YENİLENMESİ İÇİN BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, BELEDİYE EKİPLERİ ÇEŞİTLİ NOKTALARDA PARKE DÖŞEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ.