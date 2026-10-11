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Yenipazar'da sondaj tesisi güneş enerjisiyle güçlendirildi

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Hacıköseler Mahallesi'ndeki sondaj tesisine kurulan GES ile enerji maliyetleri azaltılacak ve hizmet sürekliliği sağlanacak.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Yenipazar'da sondaj tesisi güneş enerjisiyle güçlendirildi

kurulum tamamlandı:

Yenipazar Belediyesi tarafından Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesindeki sondaj tesisine güneş enerjisi sistemi (GES) kuruldu. Belediye Başkanı Malik Ercan, kurulumun tamamlandığını duyurdu.

amaç ve hedefler:

Başkan Ercan, projenin yenilenebilir enerji kullanımını artırmak, enerji maliyetlerini düşürmek ve mahalleye sunulan hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Kurulan sistemin, tesisin işletme giderlerini azaltmaya ve hizmet sürekliliğini desteklemeye katkı sağlaması hedefleniyor.

vatandaşa etkileri:

Ercan, GES'in çevre dostu bir enerji kaynağı olduğunu vurgulayarak çalışmanın Hacıköseler Mahallesi ve bölge halkı için faydalı olmasını diledi. Kurulum sayesinde mahalleye sunulan hizmetlerin daha güvenilir ve kesintisiz olması amaçlanıyor.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNE BAĞLI HACIKÖSELER MAHALLESİ’NDEKİ SONDAJ TESİSİNE GÜNEŞ ENERJİSİ...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNE BAĞLI HACIKÖSELER MAHALLESİ’NDEKİ SONDAJ TESİSİNE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ (GES) KURULDU. BELEDİYE BAŞKANI MALİK ERCAN, SİSTEMLE ENERJİ MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİN VE HİZMETİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMESİNİN HEDEFLENDİĞİNİ BELİRTTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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