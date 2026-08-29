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Yenişehir altyapısında kapsamlı iyileştirme: beş mahallede 7 bin 600 metre hat

Bursa Büyükşehir ve BUSKİ, Yenişehir'in beş mahallesinde toplam 7 bin 600 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeyerek altyapıyı güçlendirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:48

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yenişehir altyapısında kapsamlı iyileştirme: beş mahallede 7 bin 600 metre hat

Çalışmanın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde yürüttüğü altyapı çalışmalarıyla ilçenin yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirdi. Büyükşehir ekipleri, Gündoğan, Hıdırbali, Kurtuluş, Aydoğdu ve Barçın mahallelerinde çeşitli cadde ve sokaklarda 30 ve 60 santimetre çaplarında hatlar döşeyerek, toplam 7 bin 600 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Büyükşehir ve BUSKİ'nin koordinasyonu:

Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 17 ilçede ağ güçlendirme hedefiyle ilerliyor. Bu kapsamda temmuz ayında ekipler 40 kilometrelik içme suyu, 17 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı yaptı. Yedinci ayda ayrıca 25 bin 400 metre bordür ve 136 bin metrekare parke kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Yenişehir'de uygulama detayları:

Çalışmalar, özellikle altyapı bakım ve yenileme ihtiyacı bulunan sokak ve caddelerde yoğunlaştı. Uygulamada hem kanalizasyon hem de yağmur suyu sistemlerinin kapasitesini artıracak çap ve uzunluklarda imalat yapıldı; yapılan müdahaleler yağış dönemlerinde olası taşkın risklerinin azaltılmasına yöneliktir.

Yerel yönetim ve muhtarların değerlendirmesi:

Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Yüksel, ilçenin beş mahallesine getirilen hizmetten memnuniyet duyduklarını belirtti. Yüksel, mahallelerin altyapı ihtiyaçlarının ivedilikle karşılandığını vurgulayarak, çalışan ekiplere ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

Projelerin tamamlanmasının ardından bölgede ulaşım ve yaşam kalitesinin artması, altyapı kaynaklı olumsuzlukların azalması hedefleniyor. BUSKİ ekipleri, planlama ve uygulama çalışmalarına ağustos ayında da devam ederek şehir genelindeki altyapı ağını güçlendirme sürecini sürdürdü.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİŞEHİR’İN 5 MAHALLESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLAM 7 BİN 600...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİŞEHİR’İN 5 MAHALLESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLAM 7 BİN 600 METRELİK KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATTI ÇALIŞMASIYLA, İLÇENİN ALTYAPISINI DAHA SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ HALE GETİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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