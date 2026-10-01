Yenişehir Belediyespor sezona set vermeden güçlü başladı

Yenişehir Belediyespor 3-0'larla 2'de 2 yaptı:

TVF Uzman Posta Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Yenişehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonuna etkili bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk maçında Güner Karakaya Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, kendi sahasındaki ikinci karşılaşmada da YSK Yıldız Spor karşısında set vermeden galip geldi.

maçın özeti:

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip maça hızlı başladı. İlk seti 25-11 ile önde tamamlayan Yenişehir Belediyespor, ikinci sette de üstün oyununu sürdürerek seti 25-12 ile aldı. Üçüncü sette kontrolü elinde tutan sarı-lacivertliler, seti 25-18 kazanarak mücadeleyi 3-0 sonuçlandırdı. Böylece takım, sezonun ilk iki maçında rakiplerine set vermeden ilerleyerek dikkat çekici bir performans sergiledi.

başkanın değerlendirmesi:

Maç sonrası sporcuları ve teknik heyeti kutlayan Başkan Ercan Özel, "Harikasınız çocuklar! Erkek Voleybol Takımımız, kendi evimizde oynadığımız maçta YSK Yıldız Spor’u 3-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Sahada büyük bir mücadele ortaya koyan sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Tribünleri doldurarak takımımıza güç veren kıymetli hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Yenişehir olarak takımımızın yanında olmaya, başarılarına hep birlikte ortak olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yenişehir Belediyespor'un bu tempolu başlangıcı, sezon boyunca istikrar arayan takım için moral kaynağı olurken, taraftarın desteği ve teknik ekibin düzeni önümüzdeki maçlar için beklentileri yükseltiyor.

YENİŞEHİR BELEDİYESPOR ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI. İLK KARŞILAŞMASINDAN 3-0’LIK GALİBİYETLE AYRILAN SARI-LACİVERTLİLER, SEZONUN İLK İÇ SAHA MAÇINDA YSK YILDIZ SPOR’U DA 3-0 MAĞLUP EDEREK 2’DE 2 YAPTI.