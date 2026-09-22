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Yenişehir için ortak akılla hizmet ve yatırım vurgusu

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz’ı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu; Cumhur İttifakı çerçevesinde ortak projeler ve iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Merve Çelik

Yenişehir için ortak akılla hizmet ve yatırım vurgusu

Başkan Özel'den hayırlı olsun ziyareti

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, MHP Bursa İl Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Emin Özcanbaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Samet Noyin, Yenişehir Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Hatipoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Gökhan Çelebi ile AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Adem Yılmam, Melike Bayrakdar ve Naciye Özdemir eşlik etti.

Ziyarette öne çıkan konular:

Görüşmede Cumhur İttifakı’nın Yenişehir’deki birlik ve beraberliği ile ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler masaya yatırıldı. Katılımcılar, Yenişehir’in ihtiyaçları doğrultusunda önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ortak akıl ve dayanışma vurgusu:

Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin geleceğinde istişare ve ortak akıl anlayışını ön plana aldıklarını ifade etti. Özel, "Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde Yenişehir’imizin kalkınması, gelişmesi ve ortak projeler noktasında güç birliği üzerine oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Özel ayrıca, "Bizim ortak paydamız Yenişehir, gayemiz hemşehrilerimize hizmettir. Şehrimize kazandıracağımız her eser ve atacağımız her adımda istişareyi, ortak aklı ve güçlü dayanışmayı önemsiyoruz" sözleriyle iş birliğinin devam edeceğini vurguladı. Ziyarette kıskandıran bir tablo yerine, somut proje ve iş birliklerinin planlanmasına dönük adımların atıldığı kaydedildi.

Başkan Özel, Cumhur İttifakı’nın birlikteliğine dikkat çekerek, "Cumhur İttifakı’nın sarsılmaz iradesi ve kardeşlik hukukuyla memleketimiz için hep birlikte çalışacağız. Liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; şehrimiz için aynı irade, aynı inanç ve ortak akılla dün olduğu gibi bugün de memleket sevdasıyla omuz omuza hareket edecek, Yenişehir’imize ve bölgemize değer katacağız" ifadelerini kullandı.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, MHP BURSA İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE SEÇİLEN MEHMET EMİN...

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, MHP BURSA İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE SEÇİLEN MEHMET EMİN ÖZCANBAZ’A GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE CUMHUR İTTİFAKI’NIN BİRLİK VE BERABERLİĞİNE VURGU YAPTI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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