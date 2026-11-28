Reyhanlı'da kavşakta zincirleme kaza

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde akşam saatlerinde beş aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Kaza, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Olayda, 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içindeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yolun durumu ve temizleme çalışmaları:

Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, yolun yeniden trafiğe açılması için temizleme çalışması başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki çalışmanın tamamlanmasının ardından kavşağın tekrar kullanıcı trafiğine açıldığını bildirecek.

Olayla ilgili soruşturma ve kaza nedenine ilişkin inceleme polis ekiplerince sürdürülüyor.

HATAY'IN REYHANLI İLÇESİNDE 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1'İ BEBEK 5 KİŞİ YARALANDI.